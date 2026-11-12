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不是想打就打！瘦瘦針爆失明危機 醫籲勿買水貨、更不要共用針劑

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛提醒，瘦瘦針並非人人適用，也不是單靠打針就能解決所有健康問題。記者廖靜清／攝影
中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛提醒，瘦瘦針並非人人適用，也不是單靠打針就能解決所有健康問題。記者廖靜清／攝影

近年「瘦瘦針」成為減重熱門選擇，從內分泌新陳代謝科、家醫科到其他專科，都有醫師投入肥胖治療，但相關副作用也引發關注。中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛提醒，瘦瘦針是藥物，減重使用劑量可能高於糖尿病治療劑量，民眾切勿自行購買水貨、共用針劑或任意調整劑量，應由醫師評估、追蹤，才能兼顧減重效果與用藥安全。

楊偉勛表示，GLP-1受體促效劑原本用於糖尿病治療，透過調節血糖、增加飽足感及延緩胃排空等作用，達到控制血糖與體重的效果。隨著減重適應症及相關藥物發展，部分藥品用於體重管理的劑量高於糖尿病治療劑量，必須留意可能伴隨的副作用，不能因為減重效果顯著，就忽略藥物本身的風險。

近期國際間關注GLP-1類藥物與罕見視神經病變的潛在關聯，國內也傳出疑似用藥後視力受損個案。楊偉勛指出，這類罕見不良反應值得持續研究及監測，但目前仍須釐清藥物與疾病之間的因果關係，民眾不必因此過度恐慌，更不應自行停藥。

楊偉勛強調，臨床試驗受限於受試者人數及追蹤時間，未必能發現所有罕見副作用，藥品上市後的安全監測格外重要。瘦瘦針常見副作用仍以惡心、嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀為主，另須注意膽囊疾病、胰臟炎等較少見但可能嚴重的不良反應。

對於坊間流通的減重針劑，楊偉勛說，過去曾聽聞民眾從日本或其他國家攜帶水貨，甚至出現多人共用同一支針劑、分裝抽取藥液的情況，都是不適當的用藥方式。不僅可能涉及來源不明、保存條件不符及劑量錯誤，也可能增加感染風險，缺乏正規醫療監督與保障。

除了用藥安全，楊偉勛呼籲，肥胖治療不能只看體重數字，更應重視背後的代謝問題。他指出，肥胖與糖尿病、心血管疾病、慢性腎臟病及脂肪肝密切相關，國際近年倡議「心血管－腎臟－代謝症候群」（CKM），不過，應將代謝健康放在核心，從源頭改善血糖、體重及相關危險因子。

楊偉勛表示，台灣已有成熟的糖尿病共同照護網，未來若能以內分泌新陳代謝科為核心，結合心臟科、腎臟科、肝膽腸胃科等跨專科團隊，將肥胖治療納入既有照護體系，有助於提升長期管理成效。民眾有減重需求，應先接受完整健康評估，確認是否符合用藥條件並搭配飲食、運動及定期追蹤，才能改善代謝健康，避免減重不成反而傷身。

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