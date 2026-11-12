胰臟癌不只與基因有關！醫揭代謝警訊：血糖突升、體重下降要注意

胰臟癌早期症狀不明顯，不少人確診時已進入晚期。專家表示，胰臟癌發生不只與基因突變有關，肥胖、糖尿病、血脂異常及長期慢性發炎，也可能透過改變身體代謝環境，影響癌細胞生長。

2026年10月刊登於國際期刊Pancreatology的研究綜論，整理肥胖、糖尿病、血脂異常與胰臟癌之間的關聯。研究指出，癌細胞能否持續生長，除了本身的基因變異，也受到周圍代謝環境影響，包括血糖、脂肪、胰島素及慢性發炎反應等，都可能參與癌症發展。

精準預防醫學會理事長張家銘表示，脂肪組織並非單純儲存熱量，尤其內臟脂肪過多時，脂肪細胞可能因膨脹、缺氧，引發免疫細胞聚集，持續釋放介白素六（IL-6）、腫瘤壞死因子α（TNF-α）及瘦體素等發炎訊號，進而影響細胞生長相關路徑，形成有利於部分癌細胞生存的環境。因此，除了體重，腰圍及脂肪分布也是代謝健康的重要指標。

張家銘說，糖尿病與胰臟癌可能存在雙向關係，長期胰島素阻抗會使身體需要分泌更多胰島素控制血糖，可能影響細胞生長訊號；另一方面，部分胰臟癌也可能在確診前就干擾血糖調節。研究整理發現，約三分之一胰臟導管腺癌患者，在確診前6個月至3年間曾出現新發生糖尿病。

張家銘提醒，多數新發生糖尿病仍與一般代謝問題有關，但若原本血糖控制穩定，短時間內卻明顯升高，又伴隨食量未減、體重持續下降等情形，應就醫評估，不能單純視為年齡增長或生活習慣改變所致。

張家銘建議，民眾應定期追蹤血糖、血脂、腰圍及體重變化，不要只看單次健檢數值是否超標，更應比較歷年數據，留意血糖逐年上升、腰圍增加及肌肉量減少等趨勢。透過均衡飲食、規律運動、維持適當體重及充足睡眠，改善代謝健康與慢性發炎風險。不過，代謝異常並不代表罹患胰臟癌，若出現血糖突然變化及不明原因體重減輕，仍應由醫師進一步判斷。