備戰返鄉投票日陸海空疏運 高鐵規畫718班、台鐵加開70班次

11月28日九合一選舉投票日將至，返鄉人潮預計自27日下午陸續湧現，29日迎來回程高峰。由於選舉返鄉具時間集中、方向明確的特性，熱門車次及航班需求較為集中。交通部長陳世凱表示，已要求各運輸單位提前整備，透過運具聯防及機動調整班次，讓選民返鄉有更多選擇。

針對地方選舉投票日交通疏運，交通部說，在本島交通部分，高鐵疏運期間規畫718班次，包含40班加班車；台鐵同步加開70班次，涵蓋西部、東部及南迴線，國道客運每日也可疏運約15.5萬人次。

目前台鐵及國道客運仍有座位餘裕，往返新竹、台中、宜蘭及東部地區的旅客，可依行程選擇不同運具，避開熱門車次與尖峰候車時間。

離島部分，交通部表示，航空經2波加班調整後，已規畫978架次、近7萬個座位。民航局將持續掌握各航線訂位及候補需求，並協調航空公司依運能及機組員調度情形，適時加開班機。

海運部分，基隆往馬祖、高雄往馬公等航線尚有空位，澎湖輪也規畫增加航次，提供離島民眾更多返鄉選擇。

面對選舉期間集中的旅運需求，交通部表示，將持續掌握訂位、場站人潮及實際運量，視需求機動調整班次，並加強跨運具協調。也提醒民眾提早查詢交通資訊、彈性安排出發時間，善用不同運具，讓返鄉投票與回程交通更加順暢。