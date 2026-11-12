快訊

家族資產積怨釀殺機…狠刺連襟50刀 陽明交大教授家暴殺人罪起訴

寶林茶室6死案一審判決今出爐 蔣萬安：法院應該要重判

辦公室戀情錯了嗎？黃仁勳踩到歐美企業的雷點

聽新聞
0:00 / 0:00

備戰返鄉投票日陸海空疏運 高鐵規畫718班、台鐵加開70班次

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
11月28日投票日將至，返鄉人潮預計自27日下午陸續湧現，29日迎來回程高峰。示意圖。聯合報系資料照
11月28日投票日將至，返鄉人潮預計自27日下午陸續湧現，29日迎來回程高峰。示意圖。聯合報系資料照

11月28日九合一選舉投票日將至，返鄉人潮預計自27日下午陸續湧現，29日迎來回程高峰。由於選舉返鄉具時間集中、方向明確的特性，熱門車次及航班需求較為集中。交通部長陳世凱表示，已要求各運輸單位提前整備，透過運具聯防及機動調整班次，讓選民返鄉有更多選擇。

針對地方選舉投票日交通疏運，交通部說，在本島交通部分，高鐵疏運期間規畫718班次，包含40班加班車；台鐵同步加開70班次，涵蓋西部、東部及南迴線，國道客運每日也可疏運約15.5萬人次。

目前台鐵及國道客運仍有座位餘裕，往返新竹、台中、宜蘭及東部地區的旅客，可依行程選擇不同運具，避開熱門車次與尖峰候車時間。

離島部分，交通部表示，航空經2波加班調整後，已規畫978架次、近7萬個座位。民航局將持續掌握各航線訂位及候補需求，並協調航空公司依運能及機組員調度情形，適時加開班機。

海運部分，基隆往馬祖、高雄往馬公等航線尚有空位，澎湖輪也規畫增加航次，提供離島民眾更多返鄉選擇。

面對選舉期間集中的旅運需求，交通部表示，將持續掌握訂位、場站人潮及實際運量，視需求機動調整班次，並加強跨運具協調。也提醒民眾提早查詢交通資訊、彈性安排出發時間，善用不同運具，讓返鄉投票與回程交通更加順暢。

台鐵 高鐵 班次

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

迎戰春節疏運北高航線重啟有望？ 陳世凱、民航局說話了

台南公車路網重整後運量增五成 黃偉哲：再添61輛電動公車

台鐵明年敬老卡可買對號座 高鐵新車上線後再納入研議

蔣萬安和李四川宣布「公車399定期票」未來將優化路線班次

相關新聞

冬粉熱量低、吃了能減肥？ 營養師「精緻澱粉」真相 吃錯血糖恐飆升

冬粉口感滑順、吸水後體積膨脹，常被視為減重、控制熱量的好選擇，有人吃火鍋時，刻意捨棄白飯改吃冬粉，以為比較健康。營養師提醒，冬粉並非想像中的低熱量、高營養食物，因為主要成分是精緻澱粉，部分市售產品還添加馬鈴薯、樹薯等澱粉，若未控制食用分量，加上冬粉容易吸附油脂及醬料，反而吃進更多熱量。

賣掉了！遠航MD-83客機滯留7年 桃機211萬元買下

遠東航空自2019年12月起無預警停飛，積欠桃園機場停留費、場站降落費及滯納金高達4000多萬元，名下1架機齡約28年的麥道MD-83型客機遭查封法拍，歷經7次拍賣，昨日第8次拍賣，最終由桃園機場以底價211萬元拍定。

不是想打就打！瘦瘦針爆失明危機 醫籲勿買水貨、更不要共用針劑

近年「瘦瘦針」成為減重熱門選擇，從內分泌新陳代謝科、家醫科到其他專科，都有醫師投入肥胖治療，但相關副作用也引發關注。中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛提醒，瘦瘦針是藥物，減重使用劑量可能高於糖尿病治療劑量，民眾切勿自行購買水貨、共用針劑或任意調整劑量，應由醫師評估、追蹤，才能兼顧減重效果與用藥安全。

胰臟癌不只與基因有關！醫揭代謝警訊：血糖突升、體重下降要注意

胰臟癌早期症狀不明顯，不少人確診時已進入晚期。專家表示，胰臟癌發生不只與基因突變有關，肥胖、糖尿病、血脂異常及長期慢性發炎，也可能透過改變身體代謝環境，影響癌細胞生長。

BMI正常也可能是胖子！新版肥胖指引上路 醫揭「泡芙人」隱藏健康危機

明明體重正常、身材也不胖，卻有脂肪肝、血糖異常等健康問題，小心可能是內臟脂肪過多的「泡芙人」。中華民國糖尿病學會等14個專科醫學會今共同發布新版「台灣成人肥胖及肥胖相關併發症與疾病臨床照護指引」，首度提出「肥胖分期防治」概念，強調不能只看身體質量指數（BMI），還要量腰圍、評估16類肥胖相關共病，才能及早發現健康危機。

以為病情穩定 泛視神經脊髓炎七年後復發卻癱瘓 醫籲健保放寬給付

視力受損、肢體無力，甚至失明、癱瘓，是泛視神經脊髓炎（NMOSD）患者恐面臨的嚴重後果。長庚醫院腦神經內科教授級主治醫師張國軒回憶，曾有一名患者歷經三次發作、每次相隔約七年，前兩次僅造成單眼部分視力受損，經治療後有所恢復；多年未見復發，原以為病情已趨穩定，未料第三次發作竟造成癱瘓，即使接受治療仍無法恢復原有功能，目前新型生物製劑已有條件可健保給付，但仍希望可放寬給付條件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。