用行旅和信仰詮釋四時皆美 曹文娟水墨創作明天開展

台中市葫蘆墩文化中心一樓展廳明天起至12月13日止，展出「四時皆美─2026曹文娟水墨創作展」，這是她第三度個人展覽，用行旅和信仰兩個主題詮釋她的四時皆美。

曹文娟退休才開始學畫至今9年半。曹文娟說她感謝袁之靜老師從第一堂課「一筆一畫從零開始」到現在可以獨立創作。從黎明國小退休帶著兩條鯊魚擔任科博館推廣偏鄉海洋教育的「鯊魚老師」半年；應警廣台中台鄭晴邀約攜手共同製播少年節目「小太陽的天空」並榮獲第51屆廣播金鐘獎最佳少年節目和主持人金鐘獎。終於在水墨創作中找到可以和自己做一輩子的事。

三次展覽，2022年從故鄉彰化員林出發、2024年到嘉義市文化局，今年回到葫蘆墩文化中心。回顧25年前第一次走進葫蘆墩領台中縣文學獎，這一路的緣分讓她感激遇見的每一個人、事和物，就算是磕絆跌傷的點滴也是滋養生命的養分，逐漸圓滿和豐厚她的生命，因為感激，所以她說四時皆美。

行旅是她一直奉行的用水墨寫生。從最熟悉的日月潭、火炎山到出國旅遊。她說寫生讓自己和腳下的行旅深度交心看見風景以外的心情。以作品「活水─伊瓜蘇瀑布」為代表，這是至今行腳最遠也是第一次出國寫生的旅行。回家後花了6年時間才完成用源源不斷的瀑布流水象徵生命中的活水。

另一個主題「信仰」曹文娟強調不是狹義的宗教，是每個人心中奉行堅持的信念。像作品「陪伴」中海浪中攜手的兩個剪影，她用落款「因為有你，驚濤駭浪也是風景」感激一路相伴的家人和貴人；作為信仰代表的作品「靠山─玉山仰望」用台灣人心中的護國神山詮釋默默扶持相挺的力量。

作品「笑看古今」裡睥睨遊客的吳哥窟微笑，是曹文娟旅行中的深刻印記。圖／曹文娟提供