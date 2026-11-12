OHCA送醫仍有機會恢復！北醫附醫葉克膜搶救奏效 存活出院率達41.7%

患者到院前心跳停止（OHCA），即使經過心肺復甦術（CPR）搶救，也不一定能恢復心跳，此時，對傳統搶救無效的患者，葉克膜可成為延續生命的最後機會，台北醫學大學附設醫院急診醫學科主任趙君傑說，北醫附醫急診、心臟外科、重症醫療科合作，結合葉克膜、心導管及心血管超音波三項技術，提升急重症患者的救治機會。今年1至7月，院內12名到院前心跳停止患者接受葉克膜治療，其中5人成功存活出院，存活出院率達41.7%。

根據北醫附醫統計，2025年共有137名到院前心跳停止患者，其中18人接受葉克膜治療，放置率13.1%，最終4人存活出院，存活出院率22.2%；2026年1至7月，共有59名到院前心跳停止患者，12人接受葉克膜治療，放置率提高至20.3%，其中5人存活出院，存活出院率達41.7%。不過，趙君傑指出，兩個統計期間的長度及個案數不同，尚不能直接認定救治成效提升，仍須持續追蹤。

趙君傑表示，當患者因急性心肌梗塞等原因突然失去意識、心跳停止，救護人員會先進行心肺復甦術及必要的電擊去顫。抵達急診後，若持續急救仍無法恢復有效循環，醫療團隊會依患者狀況評估是否啟動葉克膜，暫時代替衰竭的心肺功能，維持重要器官的血液及氧氣供應。

不過，葉克膜並非直接治癒疾病，而是為醫療團隊爭取治療時間，若患者因冠狀動脈阻塞導致心肌梗塞，心導管團隊須同步進行經皮冠狀動脈介入治療（PCI），打通阻塞血管，恢復心肌血流；心血管超音波則協助醫師掌握心臟收縮功能、瓣膜及血流變化，作為調整藥物、葉克膜流量及評估移除時機的依據。

趙君傑指出，三項技術必須相互配合，才能讓患者從恢復心跳，進一步爭取存活出院的機會。葉克膜也有出血、血栓及感染等風險，並非所有心跳停止患者都適合使用，仍須經過嚴格評估。

除了葉克膜照護，北醫附醫2025年8月至2026年7月共完成1078例心導管介入治療、639例心血管超音波檢查。北醫附醫統計，打通血管時間小於90分鐘的達成率為97.2%，並透過院前心電圖傳輸、急診即時判讀及心導管團隊全天候備勤，縮短等待治療的時間。

近期天氣劇烈變化，也是急性心肌梗塞的高好發季節，他指出，急性心肌梗塞不一定只有劇烈胸痛，也可能出現胸悶、冒冷汗、呼吸困難、惡心及異常疲倦，女性、高齡者及糖尿病患者症狀可能不典型。若出現疑似症狀，應立即撥打119，避免自行開車就醫；若患者失去反應且沒有正常呼吸，旁人應立即進行CPR並取得AED，愈早恢復血液循環，愈有機會保住心臟及腦部功能。