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10米聖誕樹與3米相機放閃 新莊「中港水岸・聖誕映像」明點燈

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新莊中港大排「中港水岸・聖誕映像」活動明晚6時點燈，暖白燈海與樹木光影交織，營造溫馨浪漫氛圍。圖／新北市水利局提供
新莊中港大排「中港水岸・聖誕映像」活動明晚6時點燈，暖白燈海與樹木光影交織，營造溫馨浪漫氛圍。圖／新北市水利局提供

新莊中港大排即將於冬日夜晚綻放浪漫光彩，新北市政府水利局以「中港水岸・聖誕映像」為主題，精心打造夢幻光影河廊，並訂於明晚6時正式舉行點燈儀式。展期自明天起一路延續至12月27日，每日晚間6時至10時準時亮燈。

點燈首夜現場特別安排充滿奇幻色彩的魔術特技秀，以及氣勢磅礡的銅管樂團現場演奏，為這場年度冬日盛會揭開華麗序幕，誠摯邀請市民朋友蒞臨水岸漫步，共同體驗濃厚的佳節氣息。

新北市水利局長宋德仁表示，中港廣場聖誕燈區身為今年新北歡樂耶誕城的重要衛星燈區之一，特別以「映像」作為核心設計概念，巧妙將旅行與攝影元素融入水岸光影場景之中。廣場中央矗立著高達10米的巨型聖誕樹，散發璀璨奪目的節慶光芒；一旁更搭配近3米高的巨型復古相機造型裝置藝術，相機內部暗藏影音驚喜，於展期內定時播放精采影片。民眾不僅能與大型藝術裝置合影留念，更能透過光影交織的視覺體驗，記錄專屬於冬夜的美好回憶。

宋德仁進一步指出，除了中港廣場的視覺焦點外，中港大排沿線行道樹亦同步進行全方位的光環境營造，燈飾範圍自中港廣場一路延伸至凹灣碼頭。沿途不僅規劃了絢麗迷人的七大色系光廊，更在步行動線上點綴雪人、鈴鐺、星星、流星及麋鹿等各式經典聖誕造型燈飾。透過多層次的燈光設計與行道樹光影相映成趣，讓民眾沿著河廊散步時，能沉浸在溫馨浪漫的聖誕氛圍中，細細品味夜間水岸截然不同於白天的迷人景致。

新北市水利局強調，中港大排河廊除肩負都市排水與防洪的重要任務外，更是周邊市民日常運動、散步與休閒遊憩的核心場所。水利局近年持續致力於水岸環境美化與生態營造，並結合節慶辦理多元特色活動，成功翻轉大眾對傳統排水設施的印象，展現水岸空間豐富且充滿活力的多元風貌，讓優質的水岸環境成為市民生活中不可或缺的幸福場域。

值得一提的是，今年新莊中港聖誕燈區亦與新北市境內其他6大特色燈區串聯響應，共同點亮城市夜空。串聯地點涵蓋新北市政府三重安芯中心、淡水老街廣場、中和四號公園、五股環保藝術公園、鶯歌新北市美術館以及新店裕隆城等處。全區將於明（13）日與新北歡樂耶誕城同步啟動點燈，藉由各地區獨具匠心的燈飾設計與節慶佈置，為全台民眾獻上一場精采絕倫的耶誕視覺饗宴。

為方便民眾前往新莊中港廣場賞燈，水利局特別整理詳細的大眾運輸指南。搭乘捷運的民眾，可選擇搭乘環狀線至「幸福站」，由2號出口出站後沿幸福路直行，至中華路二段路口左轉直行即可抵達；亦可搭乘中和新蘆線至「新莊站」，由1號出口出站後往右行至中華路一段路口，右轉沿中華路一段直行即達，兩條路線步行時間均約18分鐘。

若選擇搭乘公車前往，民眾可搭乘99路或299路公車，於「財元廣場」站下車後，僅需步行約2分鐘即可輕鬆抵達活動現場。水利局建議市民朋友多加利用便捷的大眾運輸工具前往賞燈，免去尋找停車位的困擾，在璀璨燈火與水岸微風的陪伴下，與親友共度溫馨難忘的聖誕佳節。

10米耶誕樹、3米相機放閃 新莊「中港水岸・耶誕映像」11月13日璀璨點燈。圖／新北市水利局提供
10米耶誕樹、3米相機放閃 新莊「中港水岸・耶誕映像」11月13日璀璨點燈。圖／新北市水利局提供

中港大排沿線行道樹光環境營造，範圍自中港廣場延伸至凹灣碼頭。圖／新北市水利局提供
中港大排沿線行道樹光環境營造，範圍自中港廣場延伸至凹灣碼頭。圖／新北市水利局提供

聖誕樹 相機 水利局

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