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兒童玩具抽查 3件重金屬超標、7成標示不合格

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
消基會12日公布兒童玩具及用品調查，30件樣品中有3件重金屬超標，國內採購樣品標示不合格率逾7成。（中央社示意圖）
消基會12日公布兒童玩具及用品調查，30件樣品中有3件重金屬超標，國內採購樣品標示不合格率逾7成。（中央社示意圖）

「兒童器官發育尚未成熟，常有啃咬玩具或未洗手就進食的習慣，玩具有重金屬殘留恐損害神經系統與智力發展。」消基會12日公布2026年兒童玩具及用品調查，其中3件重金屬超標，18件國內採購樣品中有13件標示不符規定，不合格率超過7成，尤其網購商品標示問題最為嚴重。

兒童玩具鉛、鎘超標

消基會依據國家標準CNS 4797-2對30件樣品進行「特定元素遷移」檢驗，模擬兒童誤食或啃咬玩具時重金屬在胃酸環境下的溶出狀況。結果發現有3件超標：蝦皮購入的兒童戒指（紅色星星寶石款），鉛檢出量超過容許量；酷澎購入的鳳梨造型兒童項鍊，鎘檢出量超過容許量；SHEIN購入的汪汪隊旋轉翻蓋手錶，鉻檢出量超過容許量。

消基會指出，鉛會嚴重損害神經系統與造血功能，幼童過量接觸可能影響大腦發育、導致智力發展遲緩；鎘被國際癌症研究機構列為一級致癌物，長期累積於腎臟可引發慢性腎臟病及骨質疏鬆；鉻接觸過量則可能導致皮膚過敏、發炎，長久下來引起潰瘍。

境外購買難索賠

標示調查方面，18件國內採購樣品中多達13件不符合《玩具商品標示基準》、《商品標示法》或《化粧品衛生安全管理法》規定，不合格率逾7成。其中網購13件樣品就有11件標示不符規定，不合格率高達85%，包括多件商品完全沒有標示、無製造商資訊、無適用年齡等。

消基會特別點名，SHEIN等境外平台購入的12件跨境商品雖不適用國內法規，但消費者一旦發生糾紛，退換貨程序繁瑣且難以索賠。

「避免購買來源不明或無標示商品！」消基會呼籲消費者購買兒童玩具時，務必確認是否貼有標準檢驗局「商品檢驗標識」，並避免幼童啃咬金屬飾品或手錶；政府應提高市場與海關抽驗頻率，評估將高風險兒童金屬飾品納入強制應施檢驗品項，並完善法規定義，避免業者以「15歲以上適用」或「造型配件」等名義規避檢驗。

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