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台中打新冠疫苗周周抽「家電禮券」 首周10名幸運兒出爐

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局副局長邱惠慈（右）抽出首周「接種新冠疫苗家電禮券」大獎。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局副局長邱惠慈（右）抽出首周「接種新冠疫苗家電禮券」大獎。圖／台中市衛生局提供

台中市衛生局為鼓勵市民對抗秋冬呼吸道病毒，推出「接種新冠疫苗，家電禮券周周抽」活動，共有四次抽獎機會，首周10名幸運得主出爐，中獎名單同步公告於台中市衛生局官網及臉書「健康小衛星」粉絲專頁。

衛生局提醒，首周未中獎的民眾別氣餒，只要符合公費資格完成接種，並配合完成活動回傳相關報名資訊，系統將自動保留資格並採「累計方式」一路抽到最後一周（或抽出）為止，越早接種、中獎機會越高。

衛生局說明，根據疾管署資料，國內新冠肺炎疫情雖在10月中旬脫離流行期且持續下降，但近期天氣轉涼，早晚氣溫變化大，呼吸道病毒將更活躍。上周仍新增2例本土重症病例及1例本土死亡病例，重症病例50%未接種本季新冠疫苗，接種新冠疫苗是預防疾病的最好方法之一。

衛生局統計，截至11月9日，台中115年度新冠XFG疫苗已完成接種16萬2137人次，65歲以上民眾已完成10萬5013人次，65歲以上民眾新冠XFG接種率19.96%，65歲以上接種人數為去年同期7萬8417的1.33倍。

衛生局說明，疾病管制署10月19日起增加提供不同製程的Novavax新冠疫苗讓民眾接種，滿12歲以上且尚未接種本季新冠疫苗的公費對象可擇Moderna或Novavax任一廠牌接種，11月2日起，提供第二階段50歲至64歲健康成人接種。

衛生局統計，台中市本周共289家新冠疫苗合約院所提供Moderna XFG疫苗門診，以及163家新冠疫苗合約院所提供Novavax XFG疫苗門診，民眾可運用台中市疫苗預約平台預約接種，或查詢非平台預約方式洽合約院所預約，提醒接種時請記得攜帶健保卡。

台中市衛生局推出「接種新冠疫苗，家電禮券周周抽」活動，共有四次抽獎機會。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局推出「接種新冠疫苗，家電禮券周周抽」活動，共有四次抽獎機會。圖／台中市衛生局提供

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