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BMI正常也可能是胖子！新版肥胖指引上路 醫揭「泡芙人」隱藏健康危機

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中華民國糖尿病學會等14個專科醫學會今共同發布新版「台灣成人肥胖及肥胖相關併發症與疾病臨床照護指引」。記者廖靜清／攝影
中華民國糖尿病學會等14個專科醫學會今共同發布新版「台灣成人肥胖及肥胖相關併發症與疾病臨床照護指引」。記者廖靜清／攝影

明明體重正常、身材也不胖，卻有脂肪肝、血糖異常等健康問題，小心可能是內臟脂肪過多的「泡芙人」。中華民國糖尿病學會等14個專科醫學會今共同發布新版「台灣成人肥胖及肥胖相關併發症與疾病臨床照護指引」，首度提出「肥胖分期防治」概念，強調不能只看身體質量指數（BMI），還要量腰圍、評估16類肥胖相關共病，才能及早發現健康危機。

中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛表示，新版指引並非全面推翻過去的BMI標準，而是改變肥胖診斷與介入策略。過去民眾習慣以BMI判斷胖瘦，但BMI只能反映身高與體重的比例，無法區分脂肪與肌肉，更難看出脂肪究竟堆積在哪裡。

楊偉勛指出，部分民眾外觀看起來不胖，卻有脂肪肝或其他代謝問題，這類俗稱「泡芙人」的族群，屬於中心型肥胖，也就是腹部與內臟脂肪過多。相較於BMI，腰圍與內臟脂肪及代謝疾病的關聯更密切，因此新版指引將腰圍與腰高比納入評估，讓肥胖診斷更精準。

台大醫院內科部代謝內分泌科主任李弘元表示，台灣成人過重及肥胖盛行率已達51.3%。新版指引建議，BMI達24以上者，應進一步測量腰圍或腰高比；男性腰圍達90公分、女性達80公分，或腰圍除以身高的比值達0.5，即符合脂肪過度堆積的判定標準。BMI達30以上者，則可直接確立肥胖診斷，容易出現代謝疾病。

新版指引另一項重大改變，是將肥胖依共病嚴重程度分為三期。第一期尚未出現相關共病，重點在預防；第二期已有輕度至中度共病；第三期則出現重度共病，必須積極治療，避免器官功能持續惡化。

楊偉勛強調，肥胖絕對不只是外觀問題，而是全身性的健康議題。新版指引納入糖尿病、高血壓、心血管疾病、脂肪肝、睡眠呼吸中止症及腎臟疾病等16類共病，醫師應依患者健康狀況，制定個人化減重目標。

至於減重是否只靠少吃、多運動？楊偉勛表示，飲食控制與運動仍是治療基礎，但對部分嚴重肥胖患者而言，單靠生活型態調整往往難以達到理想效果。隨著新型減重藥物問世，醫師可依病情搭配藥物治療，必要時考慮減重代謝手術，並重視長期體重維持。

不過，楊偉勛提醒，並非所有體重偏低者都需要刻意增重。有些人天生精瘦，活動能力與代謝指標正常，未必存在健康問題。若盲目增加體重，卻沒有搭配適當肌力訓練，反而可能增加脂肪、影響代謝健康。

楊偉勛強調，肥胖防治應從單純追求體重下降，轉向預防共病、保護器官與延長健康餘命。學會也呼籲政府推動「肥胖防治十年行動藍圖」，以成人肥胖率下降5%、兒童青少年過重率下降10%為政策目標，讓肥胖防治從個人責任提升為國家公共衛生政策。

中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛強調，肥胖不僅是慢性病的危險因子，更與糖尿病、心血管疾病、癌症及失能密切相關。記者廖靜清／攝影
中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛強調，肥胖不僅是慢性病的危險因子，更與糖尿病、心血管疾病、癌症及失能密切相關。記者廖靜清／攝影

台大醫院內科部代謝內分泌科主任李弘元指出，台灣成人過重及肥胖（BMI ≥24 kg/m²）盛行率已達51.3%。記者廖靜清／攝影
台大醫院內科部代謝內分泌科主任李弘元指出，台灣成人過重及肥胖（BMI ≥24 kg/m²）盛行率已達51.3%。記者廖靜清／攝影

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