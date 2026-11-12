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周六變天！華南雲雨區掃台各地降雨機率增 雨勢大小仍有變數
把握好天氣，周六天氣將明顯轉變。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，周六華南雲雨區的訊號依然明顯，根據最新模式資料顯示，這波雲雨區將帶來較多水氣，全台各地天氣轉趨不穩定，都有下雨機會。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據最新預估，周六中午起華南雲雨區將逐漸接近台灣，下午至深夜由西向東快速通過，直到周日清晨才逐漸遠離。這波雲雨區移動速度相當快，主要影響時間約半天多，並不會持續下雨好幾天。
至於雨勢究竟會有多大？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前各家模式預測仍有明顯差異，關鍵在於雲雨帶實際發展的強度。如果雲雨帶發展旺盛，部分地區可能出現較大雨勢，但若發展不如預期，降雨就會比較零星。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周六下午變天，夜晚持續有雨，周日逐漸緩和。雖然降雨訊號明顯，但雨勢大小仍有變數。提醒周六有安排戶外活動的民眾，先做好雨天備案，持續觀察預報變化。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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