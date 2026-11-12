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選舉返鄉人潮將湧現 台鐵、客運及海運增添交通選擇

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

11月28日地方選舉投票日將至，返鄉人潮預計自27日下午陸續湧現，29日則迎來回程高峰。由於選舉返鄉具有時間集中、方向明確的特性，熱門車次及航班需求較為集中。交通部長陳世凱已要求各運輸單位提前整備，透過「運具聯防」及機動調整班次，讓選民返鄉有更多選擇。

本島交通方面，高鐵疏運期間規劃718班次，包含40班加班車；臺鐵同步加開70班次，涵蓋西部、東部及南迴線，國道客運每日亦可疏運約15.5萬人次。目前臺鐵及國道客運仍有座位餘裕，往返新竹、臺中、宜蘭及東部地區的旅客，可依行程選擇不同運具，避開熱門車次與尖峰候車時間。

離島方面，航空經兩波加班調整後，已規劃978架次、近7萬個座位。民航局將持續掌握各航線訂位及候補需求，並協調航空公司依運能及機組員調度情形，適時加開班機。海運方面，基隆往馬祖、高雄往馬公等航線尚有空位，澎湖輪也規劃增加航次，提供離島民眾更多返鄉選擇。

面對選舉期間集中的旅運需求，交通部將持續掌握訂位、場站人潮及實際運量，視需求機動調整班次，並加強跨運具協調。也提醒民眾提早查詢交通資訊、彈性安排出發時間，善用不同運具，讓返鄉投票與回程交通更加順暢。

台鐵 客運 陳世凱

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