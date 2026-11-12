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提前蒐集與傳遞 環境部持續溝通強化PFAS資訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

針對外界「管制清單從 269 種減少為 169 種」等疑慮，環境部化學物質管理署強調，本草案曾於2025年8月預告並通報 WTO，經多次研商會及與利害關係人溝通，環境部重新檢視後，基於科學評估與國際管理趨勢進行務實調整。

環境部日前召開「列管全氟及多氟烷基物質與其運作管理事項」草案第 2 次研商會議，有 231 位環保團體、產學界代表以線上及實體方式參與，並蒐集數十則精進意見。針對原預告之 269 種 PFAS 清單，調整如下：其中 14 種已列入「斯德哥爾摩」公約（下稱公約）列管清單，將另行公告升級為「毒性化學物質」。

其餘 86 種化學物質，其中 14 種參考經濟合作暨發展組織國家管制規範（OECD），發現根本不是 PFAS ；28 種參考歐盟社會經濟分析委員會（SEAC）評估報告，屬溫室氣體或冷媒，後續將與空氣污染防制法或氣候變遷因應法協調一致管理機制，最後有 44 種聚合物，考量氟聚合物具高度穩定性、低遷移性及極低生物累積潛勢，環境風險相對較低，且加拿大環境部門亦排除管制，本次一併予以保留；上述 14 種將升級改列為「毒性化學物質」及 28 種冷媒相關物質將與其他法規調和管理措施，「並不是不管了」，而是移至更適當的法規體系進行精準管制，實質管制清單並無大幅減少。

另本次草案規定於生效日起（預定2027年 1 月 1 日）業者即須按實際運作情形按月紀錄每季申報，本部可立即掌握流向資料，另 2 年緩衝期，是給予業者須盤點資料、備齊申請文件以取得核可文件，及原料包裝容器加上規定標示文字，因此，緩衝時間實為合理。

環境部表示，自 99 年起依循公約列管 PFAS 物質陸續公告為毒性化學物質管理並滾動檢討，迄今已列管 508 種，然 PFAS 種類眾多應用極廣，為協助國內供應鏈提升物質辨識能力，在公約管制清單之外，盤點我國有在使用之 PFAS 物質列為關注化學物質，著重源頭管理及危害資訊傳遞，以超前掌握國內 PFAS 整體運作情形及流向，更能確保未來國際公約更新管制清單時，台灣產業能無縫接軌國際標準。

環境部 溝通

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