耳鼻喉科父子檔並肩行醫 聖馬爾定醫院兩代醫師傳承醫術仁心

白袍承載專業，也傳承行醫助人初心。嘉義天主教聖馬爾定醫院耳鼻喉科有一對父子檔醫師盧盈州、盧彥廷，父親是台灣內視鏡鼻竇炎手術開創者之一，長年深耕雲嘉地區；兒子承襲父親行醫精神，投入微創手術、頭頸癌治療及學術研究。兩人跨越世代，在同一家醫院並肩服務病患，展現醫術與醫德的傳承。

盧盈州是台灣內視鏡鼻竇炎手術的先行者之一。早期耳鼻喉科手術多以破壞性治療為主，醫療科技進步，內視鏡及微創手術普及，治療朝保留器官功能與重建發展。盧盈州長年投入臨床工作，憑藉豐富經驗，協助許多飽受耳鼻喉疾病困擾的病人改善症狀，在雲嘉地區累積良好口碑。

從小耳濡目染父親行醫身影，盧彥廷選擇投入耳鼻喉科，持續精進鼻竇微創手術、頭頸癌治療、內外科整合及學術研究。目前擔任聖馬爾定醫院耳鼻喉科主任，也是院內少數取得臨床醫學博士醫師之一，曾多次在國際專科醫學年會發表研究成果，展現新世代醫師兼具臨床實務與學術研究的專業能力。

談起兒子選擇耳鼻喉科，盧盈州坦言，起初不鼓勵，因為深知專科工作辛勞與壓力，但了解兒子志向後，選擇尊重支持。盧彥廷說，父親從小就是自己榜樣，父親對工作認真、專注與投入，以及視病猶親態度，深深影響他，也讓他期許成為像父親一樣的醫師。

兩代醫師在同一間醫院服務，醫療觀點難免有所不同，但父子習慣透過理性討論尋求共識。盧彥廷會先查閱最新醫學文獻，再結合父親數十年的臨床經驗，共同找出最適合病人的治療方式。他表示，醫學文獻提供科學證據，但父親豐富的臨床經驗與判斷，往往能帶給病人最實際的幫助，也是自己持續學習的典範。

醫病關係上，父子重視傾聽溝通。盧盈州指出，許多耳鼻喉疾病雖不一定危及生命，卻可能嚴重影響日常生活與生活品質，因此醫師的耐心解說與同理心格外重要。盧彥廷認為，醫療不只是診斷疾病、提供治療，更重要是讓病人感受到關心，透過充分傾聽，了解病人的困擾與需求，才能建立信任，共同做出最適切的醫療決定。

盧彥廷說，能成為父親兒子，又有機會成為工作夥伴，是非常珍惜緣分，「他永遠是我心目中模範第一名，也是永遠值得信賴強者。」盧盈州肯定兒子積極創新，認為兒子為人誠懇、善良又努力，許多表現甚至青出於藍，直言：「他什麼都好，這是身為父親最驕傲的事。」這份跨世代醫療，讓專業與關懷在每次看診持續傳遞。