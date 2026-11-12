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一顆燈泡照亮30公里！東莒燈塔重新開放 內部構造大解密

聯合報／ 記者孟嘉美／馬祖即時報導
守燈人每天上午、入夜前都需要去手動調整燈塔窗簾，避免陽光造成燈塔損壞。記者孟嘉美／攝影
守燈人每天上午、入夜前都需要去手動調整燈塔窗簾，避免陽光造成燈塔損壞。記者孟嘉美／攝影

位在馬祖東莒島上的「東莒燈塔」經整修，於9月重新開放旅客參觀，常設展改頭換面，新增互動裝置與守燈人故事，截至目前已吸引數百人造訪。燈塔主任透露，本次新展有兩大亮點，其中燈塔大解密更首度曝光，燈塔強光背後，並非仰賴數百顆LED燈發光，而是一顆再簡單不過的小燈泡。

航港局「東莒島燈塔」於1872年點燈啟用，今年已154歲，是全國第一座花崗石砌燈塔。燈塔外有全國36座燈塔唯一一座擋風牆，見證當年守燈人手提煤油燈上塔點燈的歷史。以前守燈人的宿舍，後來改為常設展場，今年新常設展經大翻新，9月17日重新開放參觀，截至目前已吸引500餘人造訪。

東莒燈塔最新常設展以「守光時刻」為主題，除介紹東莒燈塔外，也緬懷歷年來守燈人的辛勞與故事。東莒燈塔主任曹祥官表示，過去展覽規畫以靜態展示為主，但重新整修後，將大部分的文物收到位於基隆的燈塔博物館，東莒這留下最重要的文字，再輔以文字展版說明及互動體驗裝置。

曹祥官說，東莒燈塔的主燈，是一顆最簡單不過的250瓦燈泡，在一般賣場都能買得到。但透過3片玻璃透鏡，放大成3束光芒，隨著底座轉動，能照亮30公里、為海上的人指引航途。

曹祥官說，東莒燈塔19.5秒能轉一圈，並在過程中傳遞一長兩短的信號。疫情前巔峰時期，一年約有7千餘名旅客來到燈塔參觀，尤其是藍眼淚旺季，旅客如織。疫後觀光漸回溫，整修前每年約5千名旅客造訪。

航港局副局長劉志鴻表示，燈塔不僅是海上指引航安的重要航標，更是具備珍貴歷史價值的文化資產。航港局近年積極推動燈塔整建及展示更新，如鵝鑾鼻、三貂角、富貴角及東莒島燈塔等，推廣燈塔觀光與文化。同時，也積極與地方政府合作提升海運客運旅運品質，東莒猛澳港旅運設施全面升級，不僅打造出寬敞舒適的候船空間，更大幅優化地方鄉親與跳島旅客的港區轉乘服務。

航港局強調，未來將持續深化燈塔文資活化，並結合「航、港、船、遊」，強化離島旅遊體驗，促進國旅觀光永續發展。

燈塔內部發光的燈泡僅為一顆250瓦小燈泡，透過四周、三面放大鏡擴大光亮。記者孟嘉美／攝影
燈塔內部發光的燈泡僅為一顆250瓦小燈泡，透過四周、三面放大鏡擴大光亮。記者孟嘉美／攝影

東莒燈塔主任曹祥官表示，全台36座燈塔，東莒燈塔應是將燈塔歷史文物保存最完整燈塔之一。記者孟嘉美／攝影
東莒燈塔主任曹祥官表示，全台36座燈塔，東莒燈塔應是將燈塔歷史文物保存最完整燈塔之一。記者孟嘉美／攝影

東莒燈塔主任曹祥官向記者解說燈塔內部構造。記者孟嘉美／攝影
東莒燈塔主任曹祥官向記者解說燈塔內部構造。記者孟嘉美／攝影

東莒燈塔主任曹祥官介紹新開展的常設展。記者孟嘉美／攝影
東莒燈塔主任曹祥官介紹新開展的常設展。記者孟嘉美／攝影

新常設展設計不少互動裝置，圖為旅客能夠提起燃油燈，想像當年守燈人需提著小燈前往燈塔點燈的模樣。記者孟嘉美／攝影
新常設展設計不少互動裝置，圖為旅客能夠提起燃油燈，想像當年守燈人需提著小燈前往燈塔點燈的模樣。記者孟嘉美／攝影

入夜後燈塔燈就會點亮。記者孟嘉美／攝影
入夜後燈塔燈就會點亮。記者孟嘉美／攝影

從常設展後門是最佳燈塔拍攝點。記者孟嘉美／攝影
從常設展後門是最佳燈塔拍攝點。記者孟嘉美／攝影

東莒 燈塔 馬祖

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