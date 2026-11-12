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知名調味料包裝變了！她發現多「1隻青蛙」　網友卻歪樓喊漲價

聯合新聞網／ 綜合報導
購物示意圖。圖／AI生成
購物示意圖。圖／AI生成

全聯是不少民眾採買日常用品、食材的熱門去處。近日有網友發現，知名調味料品牌「小磨坊」的商品包裝悄悄出現變化，瓶身上多了一隻綠色小青蛙，仔細研究才知道，原來是代表環境永續的「雨林聯盟認證」標章，讓她開心直呼對品牌更有好感。沒想到貼文曝光後，不少網友卻將焦點放在價格上，抱怨調味料從過去30多元漲到將近60元，直呼「不在意青蛙雨林，只在意價格」。

一名網友近日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，自己趁著特價到全聯補貨時，意外發現平常愛用的小磨坊調味料包裝與過去不同，仔細一看，原來瓶身多了一隻綠色青蛙，讓她忍不住好奇詢問「有人發現多了隻青蛙嗎？」

原PO表示，之前曾在麥當勞的咖啡外帶杯上看過相同標章，當時特地查詢後，得知這是與環境永續有關的「雨林聯盟認證」，因此對這隻青蛙留下深刻印象。如今連平常使用的調味料也出現相同標章，讓她相當開心，直呼「這隻青蛙真是眉清目秀」，更笑稱「雖然說我本來就愛用他們調味料，不過多了隻青蛙，現在好像可以再多愛一點點」。

事實上，小磨坊於今年9月23日宣布，為落實綠色供應鏈與環境永續理念，已開始導入雨林聯盟認證香辛料，凡使用認證原料的經典玻璃瓶裝調味料，瓶身側面都會印上代表性的綠色青蛙標章，相關商品也已陸續在全台各大超市及量販店上架。

根據雨林聯盟（Rainforest Alliance）官方說明，綠色青蛙標章代表產品或特定原料符合相關永續認證要求，主要關注森林與生物多樣性保護、氣候韌性、農民生計及人權保障等面向。不過，雨林聯盟認證並不等同有機認證，也不能直接視為產品完全沒有使用農藥或化學肥料。

不過，貼文曝光後，網友討論的焦點卻逐漸轉向價格。不少人抱怨，小磨坊調味料近來似乎愈賣愈貴，有網友直言「最近變超級無敵貴欸！一罐50幾，我記得一罐38還39就很貴了，現在一罐58都快60」，也有人驚呼「不是30幾塊，怎麼變成50幾？」

更有網友猜測「可能是多了隻青蛙，原料升級的原因吧」、「認證要錢」，質疑相關成本是否反映在售價上。另有人表示，比起包裝上的環保標章，更在意商品價格與食安問題，直呼「東西不要再出包就行了」、「不在意青蛙雨林，只在意價格」。

不過，也有消費者提醒，目前全聯有推出優惠活動，「現在買二送一116元」、「有活動買116元3瓶」，平均每瓶不到39元，趁特價補貨仍相當划算。另有網友分享自己的省錢方法，認為可以到迪化街購買香料，或直接選擇大包裝，「要買香料走一趟迪化街就什麼都有，也很便宜」、「太小罐不夠用，直接都買整袋的」。

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