今短暫回暖！周六華南雲雨區東移各地有雨 下周三有明顯降溫訊號

東北季風逐漸減弱，天氣好轉，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天台灣附近環境水氣較少，各地大致為晴時多雲的天氣，僅東北角、東半部及恆春半島有零星短暫雨。今晨受到輻射冷卻作用影響，部分西半部空曠及近山地區氣溫仍偏低，不過白天各地明顯回暖，西半部高溫約28至31度，東半部約26至28度，感受較為溫暖。夜晚至清晨仍有涼意，日夜溫差較大。

他說，明天台灣附近轉為偏東至東南風環境，各地普遍維持晴時多雲、相對穩定的天氣，僅迎風面的東半部及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區也有零星短暫雨機會。各地白天氣溫持續偏暖，不過這樣較穩定的天氣維持時間不長，周六開始天氣將有明顯轉變。

周六華南雲雨區東移影響，台灣附近水氣明顯增加，各地降雨機會都會提高，將有局部短暫陣雨。林孝儒表示，這次降雨範圍相對廣泛，不只北部及東半部，中南部也有降雨機會，周末若有戶外活動安排，建議攜帶雨具，並留意最新天氣變化。

周日至下周一受東北季風影響，林孝儒表示，北部及宜花地區氣溫略降轉涼，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨。中南部受到影響相對有限，大致維持晴或多雲天氣，早晚仍稍有涼意。

林孝儒說，下周二北方逐漸有鋒面系統建立南下，白天鋒面尚未南下以前，各地為晴時多雲、偏暖的天氣，不過晚間至入夜將隨鋒面接近，北部及東北部將率先轉陰雨天氣。下周三受鋒面通過後東北季風增強，北部、東北部將再迎來一波較明顯的降溫，迎風面降雨增加，降雨範圍也可能向西半部擴展。

他說，目前資料顯示，這波冷空氣強度可能比周末這一波更為明顯，後續降溫幅度及降雨影響仍需持續觀察。

整體而言，未來1周天氣變化節奏相當明顯，林孝儒說，今天至明天白天短暫回暖，周六華南雲雨區東移、各地轉有短暫雨。周日之後東北季風仍有強弱變化，北部及東半部氣溫與降雨起伏較為明顯，到了下周三還有另一波較明顯的降溫訊號。近期早晚與白天溫差較大，外出建議採方便增減的穿著方式；周六有戶外活動別忘了攜帶雨具，並持續留意最新天氣變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。