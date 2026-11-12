亞東醫院串聯跨領域資源 創新「一條龍」服務助兒少創傷復原

孩子遭遇傷害後，真正需要的除了傷勢評估與司法採證，更需要持續且完整的醫療與身心創傷陪伴。亞東醫院長期投入兒少保護醫療服務，整合兒科、婦產科、精神醫療、心理及社會工作等專業資源，並積極串聯社政與司法網絡，建立起從傷勢評估、醫療處置到身心治療與長期追蹤的一站式整合照護體系。

亞東醫院洪芳明副院長表示，兒少保護工作需要長期且持續的投入，醫療團隊除了提供即時醫療協助，更應以孩子的需求為核心，尊重其感受與復原步調。透過醫療、社政及司法等不同專業間的緊密合作，才能打造完善的保護網絡，讓兒少在面對困境時能獲得最適切的陪伴與協助。

為分享實務推動經驗，亞東醫院特別舉辦「從證據到復原：建構創傷知情的兒少保護醫療服務」成果發表暨實務研討會，邀請醫療、社政及司法領域專家齊聚交流。會議呈現醫院在個案照護、跨專業整合及創新服務模式上的卓越成果，展現跨領域合作對兒少保護服務帶來的深度改變。

自2018年承接衛福部兒少保護醫療整合中心計畫以來，亞東醫院持續提供傷勢諮詢與研判、身心治療、親職指導及個案追蹤等服務，至今已累計服務達3,783人次。此外，醫院積極推動教育訓練與社區宣導，已辦理173場專業培訓及128場親職教育與社區活動，全面提升第一線人員及社會大眾對兒少保護議題的關注與認識。

考量部分家庭因交通遙遠或就醫時段難配合而中斷治療，亞東醫院今年推動「一條龍身心治療服務」，整合兒童青少年精神科門診與心理評估資源。此模式讓個案能在單日完成就醫與心理衡鑑，大幅減少往返負擔並提高看診可近性，今年已順利服務15名個案，確保醫療與心理支持 seamless 銜接。

研討會亦聚焦實務流程，邀請新北市家庭暴力暨性侵害防治中心社工師黃淑真、新北市政府警察局婦幼警察隊隊長劉家次，分享創傷知情觀點在驗傷採證上的應用；並由亞東醫院精神暨心身醫學部林育如主任解析性侵害兒少的創傷反應及身心復原治療，協助第一線人員深入理解創傷影響並落實創傷知情照護。

活動當日，衛生福利部保護服務司黃瑞雯科長及新北市家防中心許芝綺主任均蒞臨致詞，肯定醫療體系的專業投入。兒少保護非單一機構能完成，亞東醫院將持續推動醫療、社政與司法的三方合作，提供全方位復原陪伴，為兒少打造更安全且具支持力的成長環境。

衛生福利部保護服務司黃瑞雯科長蒞臨活動，表達對醫療團隊及第一線工作夥伴的支持，並期勉持續深化兒少保護服務。圖／亞東醫院提供

亞東醫院副院長洪芳明呼籲深化跨專業合作，持續精進創傷知情醫療服務，守護兒少身心健康。圖／亞東醫院提供

新北市警局婦幼警察隊長劉家次分享性侵害驗傷一站式服務的核心內涵與執行流程，深化與會人員對跨專業合作的認識。圖／亞東醫院提供

亞東醫院舉辦兒少保護中心成果發表暨實務研討會，邀集醫療、社政及司法領域專家交流。圖／亞東醫院提供