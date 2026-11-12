快訊

年資、忠誠都不值錢了 這群人為何還是不敢跳槽換加薪

6個月前就放空輝達！31歲研究員一戰成名 40頁報告在網上瘋傳

蚊子園區／中興新村15億計畫難激活 立委批「點有亮、面還沒有活」

聽新聞
0:00 / 0:00

亞東醫院串聯跨領域資源 創新「一條龍」服務助兒少創傷復原

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市家庭暴力暨性侵害防治中心黃淑真社工師分享第一線實務經驗，交流創傷知情觀點及性侵害驗傷詢問技巧。圖／亞東醫院提供
新北市家庭暴力暨性侵害防治中心黃淑真社工師分享第一線實務經驗，交流創傷知情觀點及性侵害驗傷詢問技巧。圖／亞東醫院提供

孩子遭遇傷害後，真正需要的除了傷勢評估與司法採證，更需要持續且完整的醫療與身心創傷陪伴。亞東醫院長期投入兒少保護醫療服務，整合兒科、婦產科、精神醫療、心理及社會工作等專業資源，並積極串聯社政與司法網絡，建立起從傷勢評估、醫療處置到身心治療與長期追蹤的一站式整合照護體系。

亞東醫院洪芳明副院長表示，兒少保護工作需要長期且持續的投入，醫療團隊除了提供即時醫療協助，更應以孩子的需求為核心，尊重其感受與復原步調。透過醫療、社政及司法等不同專業間的緊密合作，才能打造完善的保護網絡，讓兒少在面對困境時能獲得最適切的陪伴與協助。

為分享實務推動經驗，亞東醫院特別舉辦「從證據到復原：建構創傷知情的兒少保護醫療服務」成果發表暨實務研討會，邀請醫療、社政及司法領域專家齊聚交流。會議呈現醫院在個案照護、跨專業整合及創新服務模式上的卓越成果，展現跨領域合作對兒少保護服務帶來的深度改變。

自2018年承接衛福部兒少保護醫療整合中心計畫以來，亞東醫院持續提供傷勢諮詢與研判、身心治療、親職指導及個案追蹤等服務，至今已累計服務達3,783人次。此外，醫院積極推動教育訓練與社區宣導，已辦理173場專業培訓及128場親職教育與社區活動，全面提升第一線人員及社會大眾對兒少保護議題的關注與認識。

考量部分家庭因交通遙遠或就醫時段難配合而中斷治療，亞東醫院今年推動「一條龍身心治療服務」，整合兒童青少年精神科門診與心理評估資源。此模式讓個案能在單日完成就醫與心理衡鑑，大幅減少往返負擔並提高看診可近性，今年已順利服務15名個案，確保醫療與心理支持 seamless 銜接。

研討會亦聚焦實務流程，邀請新北市家庭暴力暨性侵害防治中心社工師黃淑真、新北市政府警察局婦幼警察隊隊長劉家次，分享創傷知情觀點在驗傷採證上的應用；並由亞東醫院精神暨心身醫學部林育如主任解析性侵害兒少的創傷反應及身心復原治療，協助第一線人員深入理解創傷影響並落實創傷知情照護。

活動當日，衛生福利部保護服務司黃瑞雯科長及新北市家防中心許芝綺主任均蒞臨致詞，肯定醫療體系的專業投入。兒少保護非單一機構能完成，亞東醫院將持續推動醫療、社政與司法的三方合作，提供全方位復原陪伴，為兒少打造更安全且具支持力的成長環境。

衛生福利部保護服務司黃瑞雯科長蒞臨活動，表達對醫療團隊及第一線工作夥伴的支持，並期勉持續深化兒少保護服務。圖／亞東醫院提供
衛生福利部保護服務司黃瑞雯科長蒞臨活動，表達對醫療團隊及第一線工作夥伴的支持，並期勉持續深化兒少保護服務。圖／亞東醫院提供

亞東醫院副院長洪芳明呼籲深化跨專業合作，持續精進創傷知情醫療服務，守護兒少身心健康。圖／亞東醫院提供
亞東醫院副院長洪芳明呼籲深化跨專業合作，持續精進創傷知情醫療服務，守護兒少身心健康。圖／亞東醫院提供

新北市警局婦幼警察隊長劉家次分享性侵害驗傷一站式服務的核心內涵與執行流程，深化與會人員對跨專業合作的認識。圖／亞東醫院提供
新北市警局婦幼警察隊長劉家次分享性侵害驗傷一站式服務的核心內涵與執行流程，深化與會人員對跨專業合作的認識。圖／亞東醫院提供

亞東醫院舉辦兒少保護中心成果發表暨實務研討會，邀集醫療、社政及司法領域專家交流。圖／亞東醫院提供
亞東醫院舉辦兒少保護中心成果發表暨實務研討會，邀集醫療、社政及司法領域專家交流。圖／亞東醫院提供

亞東醫院兒少保護中心計畫主持人梁昭鉉部長分享多年推動兒少保護服務的實務經驗，及中心年度執行成果。圖／亞東醫院提供
亞東醫院兒少保護中心計畫主持人梁昭鉉部長分享多年推動兒少保護服務的實務經驗，及中心年度執行成果。圖／亞東醫院提供

亞東醫院 兒少 創傷

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

打造金門醫療第二道防線！陳玉珍籲金西設急性醫療中心 盼台大進駐

桃園市立醫院大溪分院動土 張善政：醫療新里程碑…加碼捷運、跨河大橋

特教生處遇指引反釀校園混亂？九大教師工會呼籲教育部暫緩提四大訴求

別只讓「新藥進來」 應逐步鬆綁罕病給付限制

相關新聞

好天氣倒數！賈新興：周六午後鋒面殺到 下周全台有感降溫

今天全台穩定好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，白天陽光露臉後，各地高溫都能回升到28至30度，注意日夜溫差大。明天水氣偏少，僅清晨東北角、宜蘭及鵝鑾鼻有零星短暫雨。周六下午起第一波鋒面報到，各地將轉為有局部短暫雨，周末兩天安排戶外活動，務必提早準備雨天備案。緊接著周日至下周一，受第一波東北季風影響。

在戶外遇到強震該怎麼避難？ 專家教保命方法：別急著往室內跑

在戶外遇到地震，該往哪裡躲才安全？中央氣象署官方的「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專表示，不管是在街上，還是在車上，都別急著往室內跑。因為比起室內，戶外其實相對安全。

瘦瘦針失明風險／瘦瘦針安全性 將再評估

美國食藥局（ＦＤＡ）於十一月九日發布藥品安全警訊，長期使用「ＧＬＰ一受體促效劑藥品」恐增加「非動脈炎性前部缺血性視神經病變」（ＮＡＩＯＮ），要求相關藥品全數於仿單「警語及注意事項」加刊風險資訊。衛福部食藥署指出，早於今年六月就要求廠商於仿單加註相關安全性資訊。

瘦瘦針失明風險／醫籲糖尿病患者 勿擅自停藥

「瘦瘦針」引發全球減重風潮，美國ＦＤＡ示警，恐具有失明風險。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，警訊值得重視，但目前研究結果尚未完全一致，藥物與視神經病變之間的因果關係仍待釐清，糖尿病患者不必過度恐慌，不可擅自停藥，以免影響血糖控制。

今短暫回暖！周六華南雲雨區東移各地有雨 下周三有明顯降溫訊號

東北季風逐漸減弱，天氣好轉，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天台灣附近環境水氣較少，各地大致為晴時多雲的天氣，僅東北角、東半部及恆春半島有零星短暫雨。今晨受到輻射冷卻作用影響，部分西半部空曠及近山地區氣溫仍偏低，不過白天各地明顯回暖，西半部高溫約28至31度，東半部約26至28度，感受較為溫暖。夜晚至清晨仍有涼意，日夜溫差較大。

一顆燈泡照亮30公里！東莒燈塔重新開放 內部構造大解密

位在馬祖東莒島上的「東莒燈塔」經整修，於9月重新開放旅客參觀，常設展改頭換面，新增互動裝置與守燈人故事，截至目前已吸引數百人造訪。燈塔主任透露，本次新展有兩大亮點，其中燈塔大解密更首度曝光，燈塔強光背後，並非仰賴數百顆LED燈發光，而是一顆再簡單不過的小燈泡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。