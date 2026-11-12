周六午後變天！雨彈恐轟全台 最快這時乾空氣南下陸續放晴

周六午後變天。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，周六各地有下雨的機會，時間點從中午過後開始，晚間到周日清晨之間會比較明顯。降雨量的多寡，以及哪個區域雨量較多，仍有待觀察。

降雨的主要過程集中在周六下半天到周日上半天之間，但是吳聖宇表示，各模式對於降雨量的預報落差頗大，主要降雨區究竟會是在海面上發展通過？還是有機會進入到陸地上？對於降雨量的多寡會有很大的不同，可能還要觀察今明兩天預報模式是否趨向一致的結果。

他說，周日上午之後鋒面向東離開，周日上半天中北部、東半部仍有局部短暫陣雨，南部為雨後轉多雲到陰。下半天起東北季風稍增強，較乾空氣南下，降雨會縮減到迎風面的局部地形上，其他地方陸續恢復多雲或有陽光的天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。