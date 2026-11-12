快訊

年資、忠誠都不值錢了 這群人為何還是不敢跳槽換加薪

6個月前就放空輝達！31歲研究員一戰成名 40頁報告在網上瘋傳

蚊子園區／中興新村15億計畫難激活 立委批「點有亮、面還沒有活」

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣海峽出現雲帶連成一條線的界面 鄭明典「曝原因」今天白天暖洋洋

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
海峽上有趣的界面。圖／取自鄭明典臉書
海峽上有趣的界面。圖／取自鄭明典臉書

從衛星雲圖可見台灣海峽上有趣的界面，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，約略可以連成一條線的界面，這是台灣在偏東風環境下，東風繞過地形和西側不同性質氣流的交界面，雲圖上常見，但是每次都有不太相同的面貌。

他說，台灣今天偏東風環境，風速弱、雲量少，白天太陽下又會暖洋洋。

中央氣象署表示，今天東北季風減弱，白天北部及宜花氣溫回升，東半部高溫約26至28度，西半部高溫約28至30度，日夜溫差大，適時調整穿著。天氣方面，各地大多為多雲到晴，比較穩定的天氣，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。澎湖多雲時晴，23至26度；金門晴時多雲，19至26度；馬祖陰天，19至22度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

相對氣流圖。圖／取自鄭明典臉書
相對氣流圖。圖／取自鄭明典臉書

鄭明典 台灣海峽 氣象署

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

東北季風減弱今氣溫回升 周六鋒面南下全台轉雨 下周三再一波有感降溫

西半部11月12日晨低溫18度 周末水氣增、下周又轉涼

東北季風減弱明回溫 周六華南雲雨區來了雨彈轟全台 下周恐迎強冷空氣

今放晴大回暖熱飆30度高溫 周六華南雲雨區通過雨彈炸全台

相關新聞

好天氣倒數！賈新興：周六午後鋒面殺到 下周全台有感降溫

今天全台穩定好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，白天陽光露臉後，各地高溫都能回升到28至30度，注意日夜溫差大。明天水氣偏少，僅清晨東北角、宜蘭及鵝鑾鼻有零星短暫雨。周六下午起第一波鋒面報到，各地將轉為有局部短暫雨，周末兩天安排戶外活動，務必提早準備雨天備案。緊接著周日至下周一，受第一波東北季風影響。

在戶外遇到強震該怎麼避難？ 專家教保命方法：別急著往室內跑

在戶外遇到地震，該往哪裡躲才安全？中央氣象署官方的「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專表示，不管是在街上，還是在車上，都別急著往室內跑。因為比起室內，戶外其實相對安全。

瘦瘦針失明風險／瘦瘦針安全性 將再評估

美國食藥局（ＦＤＡ）於十一月九日發布藥品安全警訊，長期使用「ＧＬＰ一受體促效劑藥品」恐增加「非動脈炎性前部缺血性視神經病變」（ＮＡＩＯＮ），要求相關藥品全數於仿單「警語及注意事項」加刊風險資訊。衛福部食藥署指出，早於今年六月就要求廠商於仿單加註相關安全性資訊。

瘦瘦針失明風險／醫籲糖尿病患者 勿擅自停藥

「瘦瘦針」引發全球減重風潮，美國ＦＤＡ示警，恐具有失明風險。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，警訊值得重視，但目前研究結果尚未完全一致，藥物與視神經病變之間的因果關係仍待釐清，糖尿病患者不必過度恐慌，不可擅自停藥，以免影響血糖控制。

今短暫回暖！周六華南雲雨區東移各地有雨 下周三有明顯降溫訊號

東北季風逐漸減弱，天氣好轉，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天台灣附近環境水氣較少，各地大致為晴時多雲的天氣，僅東北角、東半部及恆春半島有零星短暫雨。今晨受到輻射冷卻作用影響，部分西半部空曠及近山地區氣溫仍偏低，不過白天各地明顯回暖，西半部高溫約28至31度，東半部約26至28度，感受較為溫暖。夜晚至清晨仍有涼意，日夜溫差較大。

一顆燈泡照亮30公里！東莒燈塔重新開放 內部構造大解密

位在馬祖東莒島上的「東莒燈塔」經整修，於9月重新開放旅客參觀，常設展改頭換面，新增互動裝置與守燈人故事，截至目前已吸引數百人造訪。燈塔主任透露，本次新展有兩大亮點，其中燈塔大解密更首度曝光，燈塔強光背後，並非仰賴數百顆LED燈發光，而是一顆再簡單不過的小燈泡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。