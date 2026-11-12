台灣海峽出現雲帶連成一條線的界面 鄭明典「曝原因」今天白天暖洋洋

從衛星雲圖可見台灣海峽上有趣的界面，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，約略可以連成一條線的界面，這是台灣在偏東風環境下，東風繞過地形和西側不同性質氣流的交界面，雲圖上常見，但是每次都有不太相同的面貌。

他說，台灣今天偏東風環境，風速弱、雲量少，白天太陽下又會暖洋洋。

中央氣象署表示，今天東北季風減弱，白天北部及宜花氣溫回升，東半部高溫約26至28度，西半部高溫約28至30度，日夜溫差大，適時調整穿著。天氣方面，各地大多為多雲到晴，比較穩定的天氣，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。澎湖多雲時晴，23至26度；金門晴時多雲，19至26度；馬祖陰天，19至22度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。