好天氣倒數！賈新興：周六午後鋒面殺到 下周全台有感降溫

今天全台穩定好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，白天陽光露臉後，各地高溫都能回升到28至30度，注意日夜溫差大。明天水氣偏少，僅清晨東北角、宜蘭及鵝鑾鼻有零星短暫雨。周六下午起第一波鋒面報到，各地將轉為有局部短暫雨，周末兩天安排戶外活動，務必提早準備雨天備案。緊接著周日至下周一，受第一波東北季風影響。

溫度方面，他說，北部今天、明天高溫約28度。周六午後至下周一第一波東北風，高溫略降至24至25度。下周二短暫空檔，高溫再度回升至28度。但下周三鋒面通過後，第二波偏強東北季風持續影響4天，下周三深夜至下周五清晨低溫更下探16至18度，空曠處更低，這波冷空氣預期有比前一波強的機率。

至於南部地區，賈新興說，今天與明天高溫28至30度，清晨低溫22至23度，第一波僅微降2至3度。但下周三晚間起南部同樣有感降溫，下周三晚至下周五清晨，低溫19至20度，下周四至下周五白天高溫也降到25至26度，早晚涼意明顯。根據超長期第11天預報顯示，22日有再迎下一波鋒面影響的機率。

賈新興表示，針對11月22日至26日的中長期預測，歐洲傳統電腦與AI模式最新預測，該時段仍以太平洋高壓勢力影響為主。

全球冷空氣波列觀察，他說，從500hPa高空槽線與溫度距平來看，目前北半球冷空氣主要沿著法國、西班牙、中亞、日韓（東亞主槽）及北美4個低壓槽區向南延伸；同時秘魯外海海溫持續顯著偏暖，印證今年強聖嬰（ENSO）的發展現況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。