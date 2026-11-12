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捷克酷兒影展首推台灣專題 總監肯定台灣多元友善環境

中央社／ 布拉格11日專電

捷克Mezipatra酷兒影展今年首度推出「台灣電影專題」，選映「愛作歹」與「三廳電影」兩部台灣作品。Mezipatra影展總監根特內羅娃表示，儘管台灣面臨特殊的地緣政治環境，仍為LGBTQ+族群提供友善且安全的社會空間，並希望透過電影增進觀眾對台灣的認識。

第27屆捷克Mezipatra酷兒影展（Mezipatra Queer FilmFestival）5日至20日登場，是中東歐地區具代表性的酷兒電影節之一，每年吸引約1萬名觀眾參與。本屆影展首度與駐捷克代表處文化組合作，並邀請台灣影人親赴捷克，參與映後座談及專題交流活動。

在本次台灣電影專題（Taiwan Focus）中，導演朱平首部劇情長片「愛作歹」（Silent Sparks），曾獲選2025年柏林國際影展「電影大觀」（Panorama）單元，以台灣黑幫世界為背景，融合犯罪電影與同志情感敘事，探討男性情感、傳統陽剛氣質及社會邊緣處境。

另一部電影「三廳電影」（The Trio Hall）由台灣當代藝術家蘇匯宇執導，入選2025年柏林影展Forum單元，作品以台灣昔日流行的「三廳電影」文化為創作起點，結合電視綜藝、歌舞表演及政治諷刺等元素，以荒誕幽默的手法重新演繹冷戰歷史與政治人物，探討意識型態與權力關係。

除電影放映外，影展7日舉辦「酷兒台灣：愛與反叛之間」專題座談，邀請蘇匯宇及「愛作歹」攝影指導黃語宥共同參與，從兩部作品的創作經驗出發，探討台灣當代酷兒電影的發展、亞洲區域文化脈絡，以及藝術創作自由等議題。

Mezipatra影展總監根特內羅娃（KristýnaGenttnerová）表示，影展每年均會選擇一個地區作為特別關注對象，探討不同社會環境下酷兒族群的生活處境。今年特別聚焦台灣，儘管面臨特殊的地緣政治環境，台灣仍為LGBTQ+族群提供友善且安全的社會空間。

根特內羅娃指出，兩部台灣作品呈現不同類型與敘事風格，也希望透過台灣影人與捷克觀眾的交流，增進當地觀眾對台灣當代電影及創作環境的認識。

文化部駐捷克代表處文化組表示，台灣與捷克均重視自由、民主、人權及多元包容等共同價值。此次首度與Mezipatra影展合作推出台灣專題，期盼透過電影展映及影人交流，展現台灣多元開放的文化面貌，並深化台捷雙方在文化藝術及人權議題上的對話與相互理解。

捷克 總監 電影

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