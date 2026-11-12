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在戶外遇到強震該怎麼避難？ 專家教保命方法：別急著往室內跑

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
在戶外遇到地震，不管是在街上，還是在車上，都別急著往室內跑。因為比起室內，戶外其實相對安全。圖／取自「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專
在戶外遇到地震，不管是在街上，還是在車上，都別急著往室內跑。因為比起室內，戶外其實相對安全。圖／取自「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專

在戶外遇到地震，該往哪裡躲才安全？中央氣象署官方的「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專表示，不管是在街上，還是在車上，都別急著往室內跑。因為比起室內，戶外其實相對安全。

如果地震發生時，人剛好走在路上，氣象署表示，建議立刻善用隨身物品保護頭頸部，遠離建築物外牆的玻璃窗戶，並注意頭上是否有招牌、磁磚、盆栽等可能掉落的物品。除了高樓大廈之外，如果剛好經過樹下、橋下、電線桿旁，同樣要保護頭頸部，並迅速移動到空曠處，靜待地震結束。千萬不要覺得建築物看起來比較堅固，就跑進去避難，反而可能讓自己陷入危險。

當地震當下正在騎車或開車，車輛可能受到搖晃影響而偏離。氣象署表示，關鍵在於，收到國家級警報或察覺晃動時，就要立刻開啟雙黃燈、切勿急煞，並安全減速、緩慢滑行到路邊空曠處，在車內靜待搖晃結束。停車時，同樣避開高樓大廈、橋下、樹下與電線桿旁。

氣象署說，假如剛好在橋上，可以在確認安全的前提下，開啟雙黃燈、低速下橋，移動到平面道路上的空曠處停靠；若遇到塞車無法移動，打P檔、拉緊手煞車，待在車內靜待搖晃停止。

至於沒有車體保護、無法待在車內的機車族，氣象署說，建議立刻安全減速、停靠路邊，用安全帽或隨身物品保護頭頸部，並注意橋上的燈桿與標誌牌是否鬆動。

萬一強震發生時正在搭乘大眾運輸工具，氣象署表示，特別是高架路段的捷運、火車或高鐵，在察覺搖晃或收到國家級警報時，立刻放低重心、抓緊附近的把手或座椅。如果正在月台等車，就地「趴下、掩護、穩住」，並拿隨身物品保護頭頸部。如果人潮擁擠、不方便趴下，也要盡量蹲低重心、保護頭部，千萬不要奔跑、推擠與踩踏。

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