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強聖嬰年的暖冬為什麼還會冷？ 專家曝關鍵原因 仍將有幾波降溫機會
強聖嬰下的暖冬，為什麼還會冷？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，強聖嬰下的暖冬，還是會有幾波變冷的機會，只不過，冷的機會與頻率會較平均氣候值來的小。
林得恩分析，今年8至10月的3個月滾動平均Niño 3.4指標已正式達到2.0，代表強聖嬰年已確立成形，並正邁向「超強聖嬰」等級。而，根據統計過去強聖嬰年歷史事件的天氣特徵，當年發生暖冬的機會，有接近65%或以上的機率。
但是，他說，強聖嬰所造成的暖冬，並不代表整個冬天都不會冷，而是代表冬季整體平均氣溫偏高的機率是增加的。簡單來說，即使處於強聖嬰年，台灣仍可能受到大陸冷高壓、寒流及東北季風的影響，出現短時間寒冷或是非常寒冷的天氣，只不過是發生頻率會較正常年來的低一些。
他表示，關鍵就在於聖嬰影響的是大尺度的氣候背景，而寒流則是短時間的大氣環流變化，兩者是可以同時存在。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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