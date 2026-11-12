把握回暖好天氣 吳德榮：下周三鋒面+東北季風接力 冷空氣恐持續3天

今晨東北部有零星降雨，平地最低氣溫是新竹縣關西鎮的13.5度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六上午，東北季風逐日減弱，迎風面雲量減少，東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定。

溫度方面，氣溫逐日升，今天白天北微熱、南偏熱，各地早晚涼。北部18至29度、中部17至32度、南部16至33度、東部17至31度。

他說，周六下午起，短波槽掠過，各地雲量略增，局部短暫降雨機率提高，氣溫略降。周日白天起好轉，北部降雨漸歇，東半部仍有局部短暫雨的機率。下周一西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。下周二各地晴朗穩定，氣溫回升。

不過，吳德榮表示，下周三起鋒面及東北季風影響，冷空氣約持續2、3天，帶來的平地最低氣溫約與剛過的那一波類似。不過，屬期末模擬，需觀察模式調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。