台鐵彩蔬嫩豆包排骨便當開賣 主打3大特色 限2大車站買得到

台鐵便當再進化。台鐵公司表示，以「健康加一點」為設計理念，和台北市社區營養推廣中心及台北市立聯合醫院營養部合作，即日起推出全新的彩蔬嫩豆包排骨便當，五穀飯搭配經典滷排骨、嫩豆包、蒟蒻及炒時蔬2種，打破健康餐點只能水煮、無油的刻板印象，保留台鐵經典滷排骨風味，透過主食與配菜的巧妙調整，為日常外食增添更多元的食材選擇。

「健康飲食不必犧牲美味」，台鐵表示，彩蔬嫩豆包排骨便當有3大特色，一是主食升級，將白飯升級為五穀飯，融入未精製全穀雜糧。二是配菜調整，炸豆包改為滑嫩口感的嫩豆包，搭配多樣化蔬菜，豐富餐點色彩與食材組合。三是經典不變：保留台鐵便當最具代表性的滷排骨，延續深受消費者喜愛的熟悉滋味，滿足老饕味蕾。

台鐵彩蔬嫩豆包排骨便當每份售價120元，在台鐵便當台北1至5號店及板橋店販售。