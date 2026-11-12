今放晴大回暖熱飆30度高溫 周六華南雲雨區通過雨彈炸全台

今天東北季風逐漸減弱，各地氣溫明顯回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，尤其白天有陽光照射的地方，中午前後高溫可達28至30度，和過去兩天涼冷天氣相比，會有相當明顯的差異。雖然白天溫暖，夜晚到清晨依然涼冷，部分地區日夜溫差接近10度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，簡單來說，就是白天暖、早晚涼。中午可能只需要穿短袖，但早出晚歸還是得準備一件外套。最近氣溫起伏比較大，留意日夜溫差，適時調整穿著。

不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據最新模式資料顯示，周六將有一波華南雲雨區通過台灣，帶來較多水氣，各地天氣轉趨不穩定。預估周六中午前後，華南雲雨區將逐漸接近台灣，下午至夜晚由西向東快速通過，全台各地都有下雨機會。這波雲雨區移動速度較快，影響時間約半天多一點，不會持續下雨好幾天，到了周日降雨就會停止，東北季風稍為增強。󠀠

至於周六雨勢究竟會有多大？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，仍要看雲雨帶實際發展的強度，如果發展旺盛，局部可能出現較大雨勢；但若雲雨帶較弱，降雨就會比較零星。目前降雨強度仍有變數，先做好雨天備案，持續留意最新預報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。