看見藥師／高浚庭 短影音談兩性議題 讓知識走出藥局

「如果沒有讓大家看到你，沒有讓大家喜歡你，民眾就不會知道藥師能做什麼。」31歲的藥師高浚庭，社群上以「兩性藥師奶酪糕」為名，拍攝短影音談論避孕、性知識及用藥觀念。從藥局調劑台走到社群鏡頭前，他希望讓民眾看見藥師不只是拿藥、包藥，更能成為日常健康照護的幫手。

高浚庭在社區藥局工作，遇到很多來拿慢性病處方箋藥物的患者，會建議他們要多運動、調整飲食，並說明該如何用藥等，但通常不太有人聽得進去，多數人拿完藥就走了。也有不少男性購買壯陽藥、女性買避孕藥，卻對藥物使用方式及注意事項不甚了解。

「大家可能覺得反正想吃藥就去拿藥，沒有想過為什麼需要吃藥。」高浚庭認為，台灣健保讓醫療普及，民眾取得藥物相對方便，卻沒有相應的健康觀念。由於民眾性教育和用藥知識不足，因此他決定用短影音傳遞知識。

兩性藥師奶酪糕 IG逾9萬人追蹤

高浚庭說，在社區藥局提供衛教，同樣的內容講了10遍、20遍、30遍，效果卻很有限，「我能影響的範圍就是在這個藥局或社區，可是如果把它放在網路上面，效果可能翻十倍，甚至百倍。」讓專業知識走出藥局，就是他的初衷，如今他的IG有超過9萬人追蹤。

高浚庭一開始經營社群，其實並不是為了衛教。大學時喜歡唱歌跳舞的他，原本就在YouTube分享舞蹈技巧、介紹歌手藝人，後來用「唱跳藥師奶酪糕」這個名稱轉戰抖音、Instagram等平台。直到他發現，兩性相關主題特別容易引起社群討論，才改名叫「兩性藥師奶酪糕」，轉做兩性議題。

在社群上，高浚庭遇到很多在社區藥局不會見到的現象。不時有13、14歲少女私訊詢問避孕問題，他才知道，竟然有很多成年男性找未成年少女交往，這些少女不敢直接走進藥局，只能透過網路私訊尋求協助。他通常會先確認少女性行為發生時間和是否採取避孕措施，若有懷孕疑慮，建議找信任的長輩陪同就醫。

高浚庭在社群上以「兩性藥師奶酪糕」為名，IG超過9萬人追蹤。圖／高浚庭提供

衛教內容淺白生動 民眾常主動詢問

高浚庭的影片並不傳達艱深的藥學知識，而是用淺白的比喻、真實案例和娛樂元素吸引大眾。他起初也想過要製作詳細的知識影片，卻發現一般民眾不易理解，「就像醫療人員聽電腦工程師講程式語言，對方講什麼都聽不懂。」因此他認為，短影音不一定要把知識一次講完，而是成為民眾接觸的契機，後續再提供更完整、個別化的專業衛教。

高浚庭曾製作短影音介紹事前和事後避孕藥，就有許多女性看了影片，進一步向他詢問該怎麼吃藥，「只要有人拿著影片來詢問我，我覺得就有達到衛教的目的。」

藥師接觸社區民眾 遠距醫療扛重任

高浚庭認為，藥師的專業不只是調劑跟包藥，更是民眾跟醫師、護理人員的溝通橋梁，「藥師其實很像打帶跑。」藥師在社區中直接接觸民眾、給予關懷，讓民眾在使用營養品或藥品時，有可以詢問的對象，未來遠距醫療進一步發展，藥師就是最適合提供服務的角色。

網紅藥師高浚庭在藥局發放關懷病人的卡片。圖／取自「兩性藥師奶酪糕」fb

高浚庭

●年齡：31歲

●現職：診所藥師、露琺意醫美集團跨域聯盟策劃長、台北市藥師公會資訊發展委員會主委

●學歷：中國醫藥大學藥學系

最想跟民眾說的一句話：

有健康的身體，才會有良好的性生活品質。