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氣溫降…乾眼症易加重 涼感眼藥水宜少用

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
醫師說，秋冬氣候可能加重乾眼症症狀，但應避免長期使用涼感眼藥水，以免增加眼睛負擔。圖／123RF
醫師說，秋冬氣候可能加重乾眼症症狀，但應避免長期使用涼感眼藥水，以免增加眼睛負擔。圖／123RF

近日氣溫驟降，眼睛可能出現乾澀不適，馬偕醫院眼科主治醫師周宜德表示，秋冬氣候變化可能加重乾眼症，建議民眾適度熱敷、維持充足睡眠，並可使用不含防腐劑的人工淚液緩解症狀。但應避免長期使用含薄荷、血管收縮劑及多種複方成分的涼感眼藥水，以免增加眼睛負擔。

周宜德指出，乾眼症過去以年長者較常見，但隨著手機、電腦等3C產品普及，長時間盯著螢幕的年輕族群也愈來愈容易出現乾眼症狀。民眾專注觀看螢幕時，眨眼次數會減少，導致淚液無法均勻分布於眼球表面，加速水分蒸發，進而產生乾澀、異物感等不適。

秋冬氣溫下降、環境變化也可能使乾眼症狀加劇，周宜德表示，日常保養可從眼睛保濕做起，適度熱敷有助改善眼部發炎情形；睡眠品質也不容忽視，若經常失眠或睡眠不足，隔天乾眼症狀可能更加明顯，形成惡性循環。

選擇眼藥水時也要留意成分，周宜德指出，不少民眾喜歡使用日本常見的涼感眼藥水，但這類產品可能含有薄荷、血管收縮劑及多種複方成分，部分也含防腐劑，若長期當成人工淚液使用，可能產生副作用，不建議作為日常保濕用品。若有頻繁使用人工淚液的需求，應優先選擇不含防腐劑的單支拋棄式產品。

乾眼症並非只有單一類型，周宜德說，淚液主要由油脂層、水液層及黏液層組成，依照異常情形可分為缺水型、缺油型等，治療方式也有所不同，不能自行購買眼藥水處理。若經休息、熱敷及使用人工淚液後，乾澀仍未改善，應至眼科就醫，透過相關檢查分析淚液狀態，確認是哪一層出現問題，再選擇合適的人工淚液或治療方式。

周宜德提醒，乾眼症若長期未獲妥善處理，可能影響日常生活，民眾不宜自行長期使用涼感眼藥水，以免延誤診斷與治療。

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