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晚期泌尿道上皮癌 立委籲強化藥物給付

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台灣年輕病友協會與跨黨派立委呼籲，重視泌尿道上皮癌，訴求健保給付藥物接軌國際。 記者林琮恩／攝影
台灣年輕病友協會與跨黨派立委呼籲，重視泌尿道上皮癌，訴求健保給付藥物接軌國際。 記者林琮恩／攝影

晚期泌尿道上皮癌又分為膀胱癌、腎盂及其他泌尿器官癌，最新112年癌症登記報告顯示，死亡人數高達1863人。立委王正旭指出，泌尿道上皮癌在我國南部、偏鄉濱海地區發病率全球第一，高出美國、新加坡5至10倍；立委楊瓊瓔則說，中南部家庭所得落後全台，面對重大疾病經濟承受力有限，呼籲強化藥物健保給付

台灣年輕病友協會與跨黨派立委昨呼籲重視泌尿道上皮癌，訴求健保給付藥物接軌國際。年輕病友協會秘書長劉桓睿表示，依國內癌症登記資料及臨床治療現況推估，2027至2031年間，泌尿道上皮癌患者每年將新增683至743人，盼政府加速給付評估，讓不同地區、不同經濟條件病友，均有機會獲得最適切治療。

王正旭提到，因早年南部民眾取用生水飲用導致砷中毒，以及中藥含馬兜鈴酸等因素，我國南部偏鄉及濱海地區泌尿道上皮癌發生率為全球第一。病人多數無明顯症狀，提醒民眾出現無痛血尿時，應提高警覺、提早就醫，一旦疾病進展後，對生命造成極大影響。

立委廖偉翔指出，泌尿道上皮癌治療給付仍有不足，過去需仰賴化學治療，目前已有新型抗體複合體（ADC）藥物合併治療方式有助降低死亡率，呼籲政府讓藥物給付接軌國際指引，縮短新藥引進時間落差，讓病友不分居住地、經濟能力，都有公平治療權利。

林口長庚醫院腫瘤科主治醫師蘇柏榮表示，近年ADC結合免疫治療療法對泌尿道上皮癌治療帶來重大突破，病人用藥整體存活期可達33.8個月，且相較於傳統鉑金類藥物化療，ADC合併療法，可降低49%的死亡風險及52%的疾病惡化風險。

健保署副署長張禹斌說，國際指引針對晚期泌尿道上皮癌採ADC合併治療，健保署已啟動討論，舉行多次專家會議，目前已進入給付前最終議價程序。

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