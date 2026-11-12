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健康你我他／戒短影音…設平台使用上限 手機灰階模式減誘惑

聯合報／ 文／藺恩（彰化市）
與AI短劇的拔河戰。 圖／藺恩提供
與AI短劇的拔河戰。 圖／藺恩提供

下班後的疲憊，讓人只想癱在沙發上，透過一方發光的螢幕逃進虛擬世界。

AI助長許多短劇誕生。這部短劇才剛點開，就看到演算法又推薦了看起來更有趣的短劇，於是接二連三短劇排著隊任君挑選，你愈滑愈上癮，內心被飄飄然的情緒充盈得非常滿足。一下子3小時過去，恍然發現原本許諾「飯後要運動、不要熬夜」都沒達成，生活已經徹底被這些短劇消耗了。

戒掉短影音成癮，好比戒零食，你對抗的不只是自己，還有要讓你上癮的網路平台。純靠意志力戒短劇難如登天，不像菸酒可以隔離不碰，手機是日常工具，很容易就會再次滑向深淵。

因為短劇是靠著顏色刺激大腦，可以設定晚上8點後手機自動灰階模式，興致自然大減；也可以嘗試關掉平台的通知，避免點開提醒後又迷失進去；或是透過外力，像約定朋友在某個時間打電話叫你；或是使用App強制影音平台每日使用上限。

當大腦瘋狂叫囂著想要短劇刺激時，我嘗試深呼吸放空3分鐘，然後想一下今天還有什麼必須要做的事情。如果必做的事情做好了，可以告訴自己「我很棒，所以能使用XX分鐘的手機放鬆，但是時間到了就要休息。」

AI短劇可以是休閒方式，但要避免過猶不及。我們可以決定自己什麼時候點開，也應該能夠決定關掉AI短劇的平台。

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