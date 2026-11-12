瘦瘦針安全性 將再評估

美國食藥局（ＦＤＡ）於十一月九日發布藥品安全警訊，長期使用「ＧＬＰ一受體促效劑藥品」恐增加「非動脈炎性前部缺血性視神經病變」（ＮＡＩＯＮ），要求相關藥品全數於仿單「警語及注意事項」加刊風險資訊。衛福部食藥署指出，早於今年六月就要求廠商於仿單加註相關安全性資訊。

美國ＦＤＡ警訊涵蓋所有ＧＬＰ一受體促效劑類藥品，不限於semaglutide成分藥品，市售「猛健樂」、「胰妥讚」、「週纖達」均在管理之列。

食藥署簡任技正劉佳萍昨指出，確實掌握這項國際藥品安全警訊，在各類型ＧＬＰ一藥物中鎖定semaglutide成分藥品的ＮＡＩＯＮ風險，去年六月發布安全資訊風險溝通表，提醒醫療人員及民眾注意相關風險，今年六月要求持有含semaglutide成分藥品許可證的藥商，需於仿單「警語及注意事項」及「副作用／不良反應」段落加刊相關安全性資訊。

食藥署透過藥物不良反應通報系統，持續監測ＧＬＰ—1受體促效劑類藥品用於減重的安全性，今年三月十三日發函給藥商及醫療院所，要求加強安全監測與通報，截至目前共收到六十三件疑似使用ＧＬＰ—受體促效劑類藥品之不良反應通報案件，其中用於減重的案件三十九件，常見症狀包括腸胃疾病、低血糖、惡心、注射部位不適等，也包括視力病變等案例。

劉佳萍強調，將啟動該類藥品整體安全性再評估，依評估結果，採取必要之風險管理措施；另提醒民眾，在使用ＧＬＰ—受體促效劑類藥品之前，應先接受醫師評估，並依醫囑使用，切勿透過網路自行購買來源不明或未經核准之藥品，增加用藥風險。另提醒醫師，處方藥品應審慎評估病人健康狀況、用藥必要性及可能風險，並充分告知及持續追蹤。

不少民眾透過網路社團等管道，非法低價購入瘦瘦針藥品，劉佳萍表示，將加強網路違法販售藥品的監測與查緝，依法查處，並協調相關單位，適時採取「封網」措施；同時與海關密切合作，加強抽查進口快遞郵包，杜絕非法藥品流通，維護國人用藥安全。