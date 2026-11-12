醫籲糖尿病患者 勿擅自停藥

「瘦瘦針」引發全球減重風潮，美國ＦＤＡ示警，恐具有失明風險。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，警訊值得重視，但目前研究結果尚未完全一致，藥物與視神經病變之間的因果關係仍待釐清，糖尿病患者不必過度恐慌，不可擅自停藥，以免影響血糖控制。

歐弘毅說，非動脈炎性前部缺血性視神經病變即為「視神經中風、眼中風」，主因為供應視神經的血液循環不足，造成視神經受損，嚴重時可能導致視力永久受損，常見症狀為單眼突然視力模糊、視野缺損，因不覺疼痛，容易被忽略，延誤就醫時機。

瘦瘦針傳出嚴重副作用，使用中的人該怎麼辦？歐弘毅表示，現有研究證實，這類視神經病變發生率極低，且不同研究結果並不完全一致，仍須進一步釐清藥物使用與疾病發生的關聯，以及其他可能影響風險的因素。

「不用過度恐慌。」歐弘毅強調，ＧＬＰ—1受體促效劑具有多項的治療價值，除了協助控制血糖及體重，部分研究證實，該成分可降低心血管疾病風險、保護腎臟，部分藥物對特定脂肪肝疾病患者亦有治療價值。

歐弘毅提醒，使用ＧＬＰ—1受體促效劑的民眾如突然單眼看不清楚、視野缺損，即使眼睛完全不痛，也需立即就醫，接受眼科專業檢查，釐清是否為缺血性視神經病變或其他急性眼疾。至於用藥部分，應與醫師充分討論個人疾病狀況、用藥必要性及潛在風險，血糖控制不佳的糖尿病患者更不可自行停藥。