台灣首例 打瘦瘦針4個月男子一夜失明

歐美陸續出現因使用瘦瘦針而引發「非動脈炎性前部缺血性視神經病變」（ＮＡＩＯＮ）的不良反應個案，衛福部食藥署證實，國內也出現首例在使用瘦瘦針後失明而申請藥害救濟案例，一名男子於施打四個月瘦瘦針後，右眼失明，左眼視力僅剩○點一，目前仍在審議中。

台北市立聯合醫院胸腔內科主治醫師蘇一峰表示，該名五十多歲個案因肺阻塞症狀嚴重，走路易喘，而前來就醫，因其身體質量指數（ＢＭＩ）達卅二，屬中度肥胖，讓易喘症狀加劇。經評估後，自費使用瘦瘦針藥物「胰妥讚」，連續使用約四個月，順利減重十公斤，且無常見惡心、嘔吐等副作用，易喘症狀獲得大幅改善。

不料，今年二月廿七日該個案起床時，視力嚴重異常，右眼失明，左眼視力模糊，緊急至台北榮總急診就醫，左眼視力僅剩○點一，疑似眼中風。三月初至胸腔科回診時，自訴視力急遽惡化，蘇一峰聞言後直覺不對勁，懷疑此為瘦瘦針不良反應，緊急向衛福部通報，並協助病人申請藥害救濟。

審議結果迄今遲未出爐，不過，蘇一峰卻先收到食藥署來函，詢問「為何要開此藥？如果用合理劑量，那為何失明？」蘇表示，藥物不良反應無法預期，且發生率僅萬分之一，政府不應先質疑第一線醫師與病人，盼盡快讓此個案獲得應有的救濟資源。

食藥署藥品組組長林意筑證實，藥害救濟基金會於三月底接獲此案，經補件程序後四月底正式成案，十月底提送藥害救濟審議委員會討論，十一月發函要求醫療機構說明「重要疑義」，包括開立藥品原因、用法用量等，待整理相關資料後，將再次提送審議會審議。

林意筑指出，「胰妥讚」適應症僅限糖尿病患者，本案疑似涉及適應症外使用，用來減重，是否可依「藥害救濟法」賠償，需由審議委員會依個案實際情況認定，為此，釐清其診斷依據、劑量調整等情形，至為關鍵。

食藥署於一一二年核准ＧＬＰ—1藥物上市，截至本月五日止，共接獲三一四件疑似不良反應通報案件，眼睛相關不良反應共有十二件，其中一件即為「非動脈炎性前部缺血性視神經病變」（ＮＡＩＯＮ）個案，因失明而申請藥害救濟。

今年通報不良反應案例累積六十三件，七件為眼部症狀，十九件為惡心、嘔吐等腸胃道症狀，十件為胰臟炎，其餘則是注射部位紅腫、過敏等。