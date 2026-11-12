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改裝氾濫 電輔車事故創5年新高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
電動輔助自行車事故逐年攀升，今年估恐逾3000件。圖為電輔車示意圖，非本文所提非法改裝車。聯合報系資料照
電動輔助自行車事故逐年攀升，今年估恐逾3000件。圖為電輔車示意圖，非本文所提非法改裝車。聯合報系資料照

電動輔助自行車事故逐年攀升，今年估恐逾三千件。立委魯明哲指出，電輔車改裝氾濫，不僅時速可逾四十公里，外型更像是越野機車，還不用掛牌、駕照、無年齡限制。對此，交通部表示，車輛違法改裝最高罰七二○○元，另針對不合格電輔車已研議修法增訂處罰。

統計電輔車近年事故件數，二○二一年僅一○五九件，然而今年截至八月止，已達二一九一件，全年預估恐逾三千件，為五年前的三倍。

交通部表示，目前審驗合格的電輔車有四十家、二五○款車型，其中有十三家、五十五個車型外觀採越野造型、胖胖胎設計。

魯明哲表示，現行電輔車免駕照、免掛牌，也無年齡限制，部分車款外型與機車相似，時速甚至可能輕易突破四十至五十公里，卻被當作慢車及自行車管理，可駛進自行車道、公園、觀光步道，恐增加行人安全風險，交通部應針對車輛重量、寬度及外型等，研議更明確的管理規範，不能只因車輛裝有腳踏板，就一律視為自行車。

交通部說，電輔車以人力為主、電力為輔，最大行駛速率在每小時廿五公里以下，且車重在四十公斤以下的二輪車輛，外觀構造應符合一般自行車裝置，須經型式審驗合格並黏貼合格標章，才能於道路行駛。

交通部表示，針對未依規定黏貼合格標章於道路行駛的電輔車，可處六百至一千二百元罰鍰；未經型式審驗合格車輛於道路行駛者，可依規定予以沒入；擅自增減、變更電子控制裝置或原有規格的電輔車及微型電動二輪車，可處三千六百至七千二百元罰鍰。

交通部表示，已著手研議於道路交通管理處罰條例修法，增訂販售或提供未經審驗合格的電輔車或微型電動二輪車業者的處罰規定，以落實源頭管理。

魯明哲 駕照 電輔車改裝氾濫 交通部

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