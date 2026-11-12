杜絕哄抬！防沙拉油之亂 台南查囤貨

中聯油脂今年六、七月爆發苯駢芘超標後停工迄今，市面上持續傳出桶裝沙拉油缺貨及漲價，台南市長黃偉哲昨與台糖董事長吳明昌出面澄清應無短缺，民眾無須恐慌；黃偉哲更說，懷疑有囤積居奇情形，市府要查明是否有業者藉機哄抬價格。

消基會董事長卓政宏表示，過年前各項民生物資價格上漲，預期性的囤積行為很可能已經開始，呼籲台糖增加沙拉油供給，並請司法、消保與公平會等公權力保障消費者權益。

台糖董事長吳明昌說，台糖配合政府穩定食用油市場政策，透過自行進口黃豆壓榨、外購粗油精煉及接受同業委託代工包裝等三種方式，增加每月約四九二公噸產能，每月沙拉油供應量可達一七九二公噸，增幅超過百分之卅七，「根據中央調查，目前市面的食用油供應數量無虞」。

吳明昌也說，進口黃豆來自北美、南美洲等地，黃豆的產量受氣候影響供給時，市面價格難免波動，現都還在合理範圍內，而台糖沙拉油價格主要反映黃豆原料成本，並非隨市場行情任意調漲，目前三公升裝每桶一六九元，自二○一○年至今維持十七年未調整，至於桶裝沙拉油終端售價，涉及中間商運輸及配送成本，實際價格可能有所差異，但未大幅漲價。

黃偉哲指出，國內每月食用油消費量約一萬八千公噸，目前整體供應並無短缺，不過部分小吃業者反映沙拉油價格從原本每桶七百、八百元漲至一千多元，市府已針對商圈、量販賣場及傳統市場訪查，了解供貨和價格情形，必要時結合消保、司法單位查察是否涉及囤積、哄抬價格。

「不要重演過去衛生紙之亂。」黃偉哲強調，過去曾發生衛生紙搶購情形，衛生紙可以長期存放，但食用油、大豆等食品並不適合大量囤積，尤其沙拉油未添加防腐劑，保存時間過長可能影響品質，甚至危害健康。一般家庭可選購小容量包裝，不必購買大桶裝，呼籲民眾理性採購。

市府法制處代理處長楊璿圓說，消保官與南市經發局持續訪查，目前均查無囤貨現象。台南地檢署襄閱主任檢察官王聖豪說，尚未接獲南市府通報疑似囤積油品具體情資，檢方將密切關注後續市場供應情形，若有具體情資，將即時分案由民生專組檢察官指揮調查。

經濟部先前表示，國內食用沙拉油市場中，中聯油脂市占率約百分之卅三，自七月停工後，其餘三家生產業者大統益、長輝、台糖都全力增產。