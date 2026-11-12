聽新聞
0:00 / 0:00

杜絕哄抬！防沙拉油之亂 台南查囤貨

聯合報／ 記者吳淑玲邵心杰陳宛茜／連線報導
中聯油脂今年六、七月爆發苯駢芘超標後停工迄今，市面上頻傳桶裝沙拉油缺貨及漲價。圖為市售沙拉油。聯合報系資料照
中聯油脂今年六、七月爆發苯駢芘超標後停工迄今，市面上頻傳桶裝沙拉油缺貨及漲價。圖為市售沙拉油。聯合報系資料照

中聯油脂今年六、七月爆發苯駢芘超標後停工迄今，市面上持續傳出桶裝沙拉油缺貨及漲價，台南市長黃偉哲昨與台糖董事長吳明昌出面澄清應無短缺，民眾無須恐慌；黃偉哲更說，懷疑有囤積居奇情形，市府要查明是否有業者藉機哄抬價格。

消基會董事長卓政宏表示，過年前各項民生物資價格上漲，預期性的囤積行為很可能已經開始，呼籲台糖增加沙拉油供給，並請司法、消保與公平會等公權力保障消費者權益。

台糖董事長吳明昌說，台糖配合政府穩定食用油市場政策，透過自行進口黃豆壓榨、外購粗油精煉及接受同業委託代工包裝等三種方式，增加每月約四九二公噸產能，每月沙拉油供應量可達一七九二公噸，增幅超過百分之卅七，「根據中央調查，目前市面的食用油供應數量無虞」。

吳明昌也說，進口黃豆來自北美、南美洲等地，黃豆的產量受氣候影響供給時，市面價格難免波動，現都還在合理範圍內，而台糖沙拉油價格主要反映黃豆原料成本，並非隨市場行情任意調漲，目前三公升裝每桶一六九元，自二○一○年至今維持十七年未調整，至於桶裝沙拉油終端售價，涉及中間商運輸及配送成本，實際價格可能有所差異，但未大幅漲價。

黃偉哲指出，國內每月食用油消費量約一萬八千公噸，目前整體供應並無短缺，不過部分小吃業者反映沙拉油價格從原本每桶七百、八百元漲至一千多元，市府已針對商圈、量販賣場及傳統市場訪查，了解供貨和價格情形，必要時結合消保、司法單位查察是否涉及囤積、哄抬價格。

「不要重演過去衛生紙之亂。」黃偉哲強調，過去曾發生衛生紙搶購情形，衛生紙可以長期存放，但食用油、大豆等食品並不適合大量囤積，尤其沙拉油未添加防腐劑，保存時間過長可能影響品質，甚至危害健康。一般家庭可選購小容量包裝，不必購買大桶裝，呼籲民眾理性採購。

市府法制處代理處長楊璿圓說，消保官與南市經發局持續訪查，目前均查無囤貨現象。台南地檢署襄閱主任檢察官王聖豪說，尚未接獲南市府通報疑似囤積油品具體情資，檢方將密切關注後續市場供應情形，若有具體情資，將即時分案由民生專組檢察官指揮調查。

經濟部先前表示，國內食用沙拉油市場中，中聯油脂市占率約百分之卅三，自七月停工後，其餘三家生產業者大統益、長輝、台糖都全力增產。

沙拉油 台南 台糖 黃偉哲

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

桶裝沙拉油之亂台南聯手台糖增產 黃偉哲：不排除有人囤貨、哄抬價

記憶體不缺貨了？宏碁董座昔日預言被挖出 網驚：欠陳俊聖一個道歉

建築產業遭逢乾旱…業界籲央行解除第七波限貸令 還給建商資金活水

東聯10月營收勁揚88%

相關新聞

失智症基本法草案立院首審 僅通過「6個字」法條名稱

立法院於昨日首度逐條審查「失智症基本法草案」，版本多達十五個，但其中竟無行政院版本，衛福部次長呂建德以「失智症立法此例一開，恐有其他疾病可能跟進」為由，反對立法，然大部分立委均支持立法。昨僅通過草案法條名稱「失智症基本法」六字，第一條法條說明即因未獲共識，予以保留。

攜手世界宗教博物館 永和耕莘醫院開失智處方箋

台灣失智人口約四十萬人，如何讓病友獲得適切照顧，且保有生活品質，多多與社會連結，成為一大挑戰。天主教永和耕莘醫院、世界宗教博物館啟動「永耕好照～社會處方箋」合作計畫，結合宗教文化與醫療照護等力量，鼓勵長者走出家中，認識新朋友，讓照顧者不再孤軍奮戰。

杜絕哄抬！防沙拉油之亂 台南查囤貨

中聯油脂今年六、七月爆發苯駢芘超標後停工迄今，市面上持續傳出桶裝沙拉油缺貨及漲價，台南市長黃偉哲昨與台糖董事長吳明昌出面澄清應無短缺，民眾無須恐慌；黃偉哲更說，懷疑有囤積居奇情形，市府要查明是否有業者藉機哄抬價格。

灃食攜手陽明春天　以親子料理課程實踐食育

週末親子活動不只逛街、看展，也能走進廚房挑戰完成一桌料理！灃食公益飲食文化教育基金會11月推出系列料理課程，並攜手蔬食餐廳陽明春天推出聯名內容，邀請親子從備餐、動手做到完成後共餐，將飲食教育融入日常生活，也讓孩子透過料理累積對食物更多元的認識。 陽明春天聯名課程融入在地食材，帶領學員製作「五行五色・手作貓耳朵佐燕麥奶全素白醬」及「法式紙包鮮蔬」。從揉製麵糰、處理蔬菜，到組合、調味與完成料理，孩子能透過實際操作感受不同食材的顏色、口感與風味，也看見植物性食材在不同搭配與料理方式下的變化。 知名部落客金老佛爺日前帶著孩子前來體驗聯名課程。她分享，平日晚餐時間往往匆忙，料理多以簡單、原型食物為主，親子共廚的機會並不多。這次跟著講師從備料到烹調，讓她特別珍惜這段共同參與的時間。品嚐成品後，她也笑說：「貓耳朵真的很香、很好吃！今天的體驗很棒，下次再來挑戰別的課程！」 除了陽明春天聯名課程，灃食也持續推出不同主題的蔬食料理體驗。日前，演員藍鈞天帶著女兒Riley，與好友喬治亞理工學院亞太地區IPaT執行長Shelton詹斯敦及兒子Wesley昊恩，參與灃食蔬食料理課。 藍鈞天分享：「蔬

改裝氾濫 電輔車事故創5年新高

電動輔助自行車事故逐年攀升，今年估恐逾三千件。立委魯明哲指出，電輔車改裝氾濫，不僅時速可逾四十公里，外型更像是越野機車，還不用掛牌、駕照、無年齡限制。對此，交通部表示，車輛違法改裝最高罰七二○○元，另針對不合格電輔車已研議修法增訂處罰。

彭啓明：淨零鏈結循環經濟

第卅一屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP31）期間，環境部舉辦一系列論壇。環境部長彭啓明昨於論壇以「從氣候行動到循環轉型：打造台灣循環經濟新競爭力」為題，分享台灣減碳成果與循環經濟政策方向。他表示，未來淨零跟循環經濟間的鏈結會愈來愈多，而國際氣候治理正從廢棄物管理轉向資源轉型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。