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攜手世界宗教博物館 永和耕莘醫院開失智處方箋

聯合報／ 記者沈沛育／台北報導
世界宗教博物館館長馬幼娟（右）與天主教永和耕莘醫院院長趙嘉倫完成「永耕好照∼社會處方箋」簽署合作計畫。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館館長馬幼娟（右）與天主教永和耕莘醫院院長趙嘉倫完成「永耕好照∼社會處方箋」簽署合作計畫。圖／世界宗教博物館提供

台灣失智人口約四十萬人，如何讓病友獲得適切照顧，且保有生活品質，多多與社會連結，成為一大挑戰。天主教永和耕莘醫院、世界宗教博物館啟動「永耕好照～社會處方箋」合作計畫，結合宗教文化與醫療照護等力量，鼓勵長者走出家中，認識新朋友，讓照顧者不再孤軍奮戰。

于小娟的先生罹患失智症多年，為了避免迷路走失，大多時間他一個人在家，感到孤單，且與社會脫節。至永和耕莘醫院尋求治療，醫師開立了社會處方箋，拿到了一本為期十二周的「處方箋」小冊子，內有園藝、運動、宗教、食物製作等活動，可供選擇。

于小娟表示，透過這本社會處方箋，夫妻兩人一起參加世界宗教博物館活動，丈夫認識了許多新朋友，相當開心。至於自己，平時獨自照顧丈夫，壓力沉重，在參與活動後，心情放鬆不少。

劉國棟為虔誠的佛道教信徒，失智後同樣久窩家中，不願外出，在永和耕莘醫療團隊的鼓勵下，他到世界宗教博物館擔任佛教展覽導覽員，口條清晰，幾乎看不出認知功能退化。他說，只要看到釋迦摩尼佛、濟公，心情就變得很好，而這也成為他的生活重點。

永和耕莘醫院院長趙嘉倫為心臟科權威醫師，常提醒患者「不要只靠藥物，還應改變生活型態，多多運動、飲食均衡。」失智患者也是如此，照護不能只停留在診斷與治療，還應陪同走至戶外，多多參與社區活動。這次與世界宗教博物館攜手合作，把醫院照顧延伸到社區，創下與宗教、藝術合作開立處方箋的首例。

永和耕莘醫院失智症個管師林子婷表示，長者到永和耕莘神經內科門診、記憶門診掛號，醫師評估其仍具有一定的認知功能，並能在家屬陪同下，參與某些活動，就會拿到一本「十二周處方箋」小冊子，內有園藝、運動、宗教活動、食物製作等，勾選後院方即會，協助預約及報名。

「醫療服務應走出診間、深入社區。」趙嘉倫說， 除了接受專業評估與治療，透過藝術、文化及生命教育等活動，即可豐富失智長者的日常生活，促進人際互動，減輕家屬的照顧壓力。

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