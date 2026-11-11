澱粉越戒血糖越高？日研究揭意外結果 醫提醒：別吃太少

為了減肥或控制血糖，不少人會刻意少吃白飯，甚至連水果、地瓜也不敢碰，但澱粉吃得越少，血糖就一定越穩定嗎？減重醫師蕭捷健分享，診間曾遇過體重不重、三餐吃得很少的人，原以為嚴格控制澱粉有助於穩定血糖，沒想到接受葡萄糖耐受試驗後，卻出現血糖偏高的情況，部分甚至達到糖尿病前期的檢測門檻。

蕭捷健在臉書粉專指出，部分學員長期避免攝取白飯、水果及地瓜，卻在口服葡萄糖耐受試驗中發現血糖反應不如預期。後來調整飲食，適度增加澱粉攝取，約3個月後再次檢測，發現血糖上升幅度減少，糖化血色素也有所改善，體內的GLP-1分泌量增加。他也提到，有學員在兩個月內減少6.3%的體脂肪。

蕭捷健引用日本名古屋學藝大學一項研究，研究團隊針對412名女大學生進行75克口服葡萄糖耐受試驗。這些受試者的平均身體質量指數（BMI）約為20，體型大多不胖，但檢測結果顯示，約3成出現葡萄糖耐受不良的情況，顯示外表纖瘦不代表血糖調節一定正常。

研究團隊接著針對血糖表現不佳的受試者，依照個人身高調整每餐主食攝取量。經過3個月後，受試者在喝下糖水30分鐘及60分鐘時的血糖數值明顯下降，糖化血色素也獲得改善。此外，早期胰島素分泌反應及30分鐘時的GLP-1分泌量，同樣出現改善。

至於為何增加適量澱粉後，血糖表現反而可能改善？蕭捷健從3個方向解釋，首先，長期缺乏適當的醣類刺激，可能影響胰臟及時分泌胰島素的反應；其次，肌肉對葡萄糖的利用能力也可能受到影響，讓攝取澱粉後的血糖較難被有效調節。最後，進食後由腸道分泌的GLP-1，具有促進胰島素分泌、延緩胃排空及增加飽足感等作用，適當攝取澱粉可能有助於相關生理反應。

蕭捷健提醒，控制血糖不代表必須完全排除澱粉，重點在於攝取適當分量，並搭配蛋白質及蔬菜，讓飲食維持均衡。不過，研究中受試者的改善結果，不能直接套用到所有糖尿病患者，若已有血糖異常或正在接受治療，仍應依個人健康狀況調整飲食。