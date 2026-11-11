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雲林古坑鄉規模3.4地震 最大震度3級

聯合新聞網／ 台北訊
雲林縣古坑鄉發生規模3.4有感地震。中央氣象署提供
雲林縣古坑鄉發生規模3.4有感地震。中央氣象署提供

2026年11月11日晚上19時15分10秒，雲林古坑鄉發生規模3.4的有感地震，震源深度大約11.8公里，為淺層地震。根據中央氣象署資料，震央位於雲林縣政府東南東方約23.2公里處。此次地震最大震度為3級，震感於附近地區明顯感受到搖晃，尤其是雲林縣草嶺地區反應較強烈。

最大震度3級地區:雲林縣

此次最大震度達到3級，代表大部分民眾均能感覺到搖晃，室內物品可能輕微晃動發出聲響。面對3級震度，建議民眾持續保持警覺，檢查居家安全，確保室內懸掛物穩固，避免發生掉落傷害。夜間發生時，應避免慌亂，留意後續可能的餘震，必要時可準備緊急應變裝備。

最大震度1級地區:嘉義縣、南投縣、嘉義市、彰化縣

嘉義縣、南投縣、嘉義市和彰化縣部分地區觀測到震度1級微弱搖晃，居住者可能僅在安靜環境中稍微感受到輕微震動，對生活影響有限。此級震度無需特別防範，但仍建議民眾了解基礎防震知識，以面對未來可能的較強地震。

這起地震的芮氏規模為3.4，屬於低至中強度地震，且震源淺層，搖晃感因而較為明顯。震度分級反映搖晃強度，而規模則代表地震能量釋放大小，兩者不盡相同，宜分別理解和注意。

民眾在日常生活中應熟悉地震發生時的正確反應，室內避免站立於窗邊，遇震時即刻「趴下、掩護、穩住」以確保安全。地震過後，請檢視居家水、電及瓦斯設施是否完好，如有異常應立即通知相關單位處理。此外，也期望大家保持鎮定，配合政府相關防災指引，確保個人和家園安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

雲林 古坑 地震

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