電輔車「機車化」事故創5年新高 交通部出手修法開罰

電動輔助自行車事故逐年攀升，今年估恐逾3000件。立委魯明哲指出，電輔車改裝氾濫，不僅時速可超過40公里，外型更像是越野機車，還不用掛牌、駕照、無年齡限制，可騎入自行車道、觀光步道、公園等，恐增加行人安全風險。對此，交通部表示，車輛違法改裝最高罰7200元，另針對不合格電輔車已研議修法增訂處罰。

統計電輔車近年事故件數，2021年1059件、2022年1765件、2023年2184件、2024年2325件、2025年2836件，2026年1至8月已達2191件，全年預估恐超過3000件，為5年前的3倍，電輔車事故逐年增加，凸顯其安全問題不容忽視。

魯明哲表示，現行電輔車免駕照、免掛牌，也無年齡限制，部分車款外型與機車相似，時速甚至可能輕易突破40至50公里，卻被當作慢車及自行車管理，可駛進自行車道、公園、觀光步道，恐增加行人安全風險，認為交通部應針對車輛重量、寬度及外型等，研議更明確的管理規範，不能只因車輛裝有腳踏板，就一律視為自行車。

魯明哲進一步指出，日前有警方查獲電輔車卻確認是否經過合格審驗，只能請車主上網輸入廠商名稱，再自行尋找相關資料，耗時又費力，交通部應將車輛安全審驗中心的合格車輛資料與警政署系統介接，甚至運用AI及影像辨識技術，讓警方只要掃描合格標章或拍攝車輛照片，即可快速辨識車輛型式、審驗資格、是否疑似改裝。

對此，交通部指出，目前審驗合格的電輔車有40家、250車型；有13家55個車型外觀採越野造型、胖胖胎設計的車型經審驗合格。

交通部說明，電輔車是以人力為主、電力為輔，最大行駛速率在每小時25公里以下，且車重在40公斤以下的二輪車輛，外觀構造應符合一般自行車裝置，且須經型式審驗合格並黏貼合格標章，才能於道路行駛；經型式審驗合格的電輔車，均具防止擅自改裝解除限速的措施。

交通部表示，針對未依規定黏貼合格標章於道路行駛的電輔車，可處600元以上、1200元以下罰鍰；至於未經型式審驗合格的車輛於道路行駛者，可依規定予以沒入。

交通部說，電輔車屬慢車，原則上禁止行駛人行道，至於可否行駛人車共道自行車道或自行車專用道，需視道路主管機關有無另於標誌牌面加掛附牌加以規定限制；擅自增減、變更電子控制裝置或原偶規格的電輔車及微型電動二輪車，若在道路行駛可處3600元以上、7200元以下罰鍰。

交通部指出，針對未經型式審驗合格的電輔車，已責成車安中心定期查詢網路電商平台，如查有販售未經審驗合格電輔車情形，會依數發部「網路平台刊登或販售違法商品下架處理聯防平台」機制，通知業者刊登的電商平台要求將商品資訊下架。

未經審驗合格的車輛若行駛於道路，應由內政部警政署督導各警察機關，依道路交通管理處罰條例相關規定加強取締處罰。

交通部強調，已著手研議於道路交通管理處罰條例修法，增訂販售或提供未經審驗合格的電輔車或微型電動二輪車業者的處罰規定，以有效處罰並遏止此類行為，落實源頭管理。

交通部說明，車安中心已建立微型電動二輪車及電動輔助自行車合格產品資訊查詢網頁，警察機關可以透過合格標章上面的廠牌、型式查詢合格車輛合格證明書及車輛外觀等資訊；如需進一步查明車輛是否經審驗合格或有無違規改裝，警察機關已有洽車安中心協助認定之機制，如內政部警政署有介接資料需求，都可以向交通部提出。