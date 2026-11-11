體內氨排不出去傷腦！26歲罕病男長年服藥嘔吐 北榮引進新藥助控血氨

尿素循環障礙症（UCD）為罕見先天性代謝疾病，病人無法正常代謝體內的氨而出現高血氨症，嚴重時恐造成不可逆的腦部傷害。26歲的UCD病友「阿永」，4歲因高燒就醫確診，由於腦部發育受影響，需特殊教育，日常生活也仰賴家人協助。多年來阿永須控制飲食，每天需規律服用降氨藥物，但傳統藥物曾讓他反覆嘔吐，甚至需要送醫，讓家人十分擔心。

台北榮總罕見疾病治療中心主任牛道明指出，人體分解蛋白質後會產生氨，正常情況下由肝臟透過尿素循環將氨轉換成尿素，再經腎臟排出。UCD病人因相關酵素或運輸蛋白功能缺陷，無法有效清除體內的氨，導致血氨濃度升高。

高血氨可能引起嘔吐、嗜睡、意識不清，嚴重時甚至造成腦水腫、昏迷或死亡。即使度過急性期，仍可能留下智能發展障礙等不可逆的神經系統傷害。

牛道明強調，UCD長期治療的基礎是適當限制蛋白質攝取，同時確保足夠熱量及必需胺基酸，以維持正常生長與營養需求；對於無法單靠飲食控制血氨的病人，須搭配口服降氨藥物，降低高血氨發作的風險。

牛道明表示，UCD是一種需要長期控制的疾病，除了維持穩定的血氨濃度，藥物的耐受性及病人能否持續規律服藥，同樣重要。然而傳統藥物可能引起惡心、嘔吐等副作用，增加病人與家屬的負擔。近年新型口服液態降氨藥物的引進，為病人提供了新的治療選擇。

北榮去年起使用新型口服液態降氨藥物，部分過去因傳統藥物出現明顯腸胃道不適的病人，在轉換治療後，嘔吐情況獲得改善。依目前臨床觀察，部分病人生化指標也有改善。

阿永的哥哥阿傑表示，弟弟有時無法清楚表達身體不適，家人必須隨時留意。去年初，在醫師建議下改用新型口服液態降氨藥物後，弟弟不僅較容易接受服藥，也不再出現過去反覆嘔吐的情況，讓全家人的照護壓力減輕不少。

牛道明提醒，UCD病人不可自行停藥或放寬飲食限制，尤其在感染、發燒或進食不足時，更容易誘發高血氨危機，應及早就醫。新型口服降氨藥物提供了另一項治療選擇，病人與家屬可與主治醫師討論，依疾病嚴重程度及個別需求選擇適當的治療方式。

台北榮總罕見疾病治療中心主任牛道明表示，UCD需要長期控制，近年新型口服液態降氨藥物為病人提供新的治療選擇。圖／北榮罕見疾病治療中心提供