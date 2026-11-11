西半部11月12日晨低溫18度 周末水氣增、下周又轉涼

氣象署今天表示，明天、13日白天回溫，但西半部清晨輻射冷卻影響，局部地區平地低溫約攝氏18度；周末有華南雲雨區及鋒面接力，水氣增多；下周後段轉涼，北台灣低溫下探16度。

中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，明天東北季風減弱，各地氣溫回升，西半部因輻射冷卻影響，清晨平地低溫約18至22度，局部空曠地區或近山區平地可能會再低一些；明天、13日西半部高溫約28至31度、東半部約26至28度。

劉沛滕表示，明天各地大多為多雲到晴，13日為偏東風、水氣略增，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨。

劉沛滕指出，14日華南雲雨區影響，各地雲量偏多、易有局部短暫陣雨，並要留意局部強陣風；華南雲雨區僅影響1天，15、16日東北季風增強影響，桃園以北、東半部轉有局部短暫陣雨，西半部山區為零星短暫陣雨。

劉沛滕說，17日東北季風減弱，但台灣北部海面有鋒面逐漸南下，北台灣天氣不穩定；18日鋒面通過，有另一波東北季風接力影響，迎風面易有短暫雨，且冷空氣較強，氣溫明顯下降，19、20日北台灣平地低溫普遍僅16度，局部地區可能再更低一些。

劉沛滕提醒，13、14日花東地區沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島注意長浪。