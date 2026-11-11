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宜蘭南澳發生規模3.7地震 最大震度1級

聯合新聞網／ 台北訊
宜蘭縣南澳鄉發生規模3.7有感地震。中央氣象署提供
宜蘭縣南澳鄉發生規模3.7有感地震。中央氣象署提供

中央氣象署表示，於2026年11月11日17時13分57秒（台灣時間），宜蘭南澳鄉發生了一起規模3.7的地震。此次地震的震源深度約為45公里，屬於淺層地震，震央位於宜蘭縣政府南南西方向約24.9公里處。該地震產生的最大震度為1級，震感明顯但較輕微，影響範圍涵蓋宜蘭縣、新竹縣和新北市的部分地區。

最大震度1級地區：宜蘭縣、新竹縣、新北市

本次地震震度均為1級，屬於微震範圍，一般人在靜止狀態下方能感覺到輕微搖晃。由於震度較低，未預期造成建築及設施損害，也無需採取特殊緊急措施。民眾僅需持續關注官方發布的後續資訊和地震警報。

雖未達到需立即啟動避難或搶救程序的震度級別，但防震意識仍不可放鬆。建議民眾檢視家中及工作環境的防震準備，確認逃生路線暢通，並了解基本的地震自我保護方法。保持冷靜，遇震即刻採取「趴下、掩護、穩住」的防護動作，能有效降低受傷風險。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

宜蘭 南澳 地震

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