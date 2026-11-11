瘦瘦針爆國內首例失明案例 同成分藥價差3千元…醫學會揭便宜替代內幕

台北市立聯合醫院胸腔內科主治醫師蘇一峰，開立瘦瘦針藥物胰妥讚治療病人，患者卻突發失明，3月底向衛福部申請藥害救濟，為全台首例，遭食藥署質疑為適應症外使用，有疑義需釐清。肥胖醫學會理事長林文元表示，胰妥讚為糖尿病適應症，同藥廠的週纖達則用於減重，二者藥物內容完全相同，但價差卻達3000、4000元，坊間確實有開立胰妥讚給減重病人等情況。

林文元指出，胰妥讚、週纖達二款藥物，成分、劑型完全相同，「是一模一樣的藥，只是包裝、名稱不同」，因廠商商業考量而做此區分，反觀另一藥廠產品猛健樂，在台灣只有一種藥名，在美國同一成分區分成不同產品名稱。依蘇一峰所述內容，患者為身體質量指數（BMI）32的中度肥胖病人，使用該成分藥品，嚴格來說不是適應症外使用，因此取得藥害救濟機率高。

胰妥讚為健保給付藥物，自費售價通常為健保價加成1至3成不等，週纖達則為全數自費，未申請健保給付。林文元指出，週纖達自費價格約6至7千元，胰妥讚則落在3至4千元間，二者售價存在約3千元落差，因此，部分醫師確實會開立胰妥讚供減重病人自費使用，只要為持有醫師證書者，處方藥物為其權力，病人又是自費，目前法規中並無約束方式，但開立者必須為病人負責到底。

據了解，包括台大醫院、中醫大附醫等，以內部政策約束醫師開立胰妥讚供病人自費減重，甚至直接將該藥物「上鎖」讓醫師無法點選。林文元指出，學會立場仍希望醫師按照適應症開立藥物，並持續監控病人用藥情況，任何藥物都有副作用，呼籲民眾不必因噎廢食而不敢使用胰妥讚，建議民眾可挑選肥胖專科醫師等，在體重、糖尿病控制較有經驗醫師諮詢相關用藥資訊。

外界關注，適應症外使用同成分藥品，是否仍會影響病人藥害救濟權益？對此，食藥署說明，適應症外使用如符合當時醫學原理及用藥適當性，仍可依個案及法定要件進行藥害救濟審議，而週纖達及胰妥讚均屬醫師處方藥品，雖含有相同成分，仍應依各自核准之適應症及仿單規定使用，並由醫師依病人個別情況審慎評估用藥必要性及風險，民眾自費使用亦應經醫師處方。