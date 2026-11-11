快訊

台股3天狂彈6100點重返4萬4 分析師點破1隱憂恐變成「更劇烈破底走勢」

羅大佑批台灣文化人認定門檻大幅降低 李遠：文化人沒什麼門檻

恐爆出更多黑料…黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師指幕後疑政治運作

聽新聞
0:00 / 0:00

瘦瘦針爆國內首例失明案例 同成分藥價差3千元…醫學會揭便宜替代內幕

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
肥胖醫學會理事長林文元表示，胰妥讚為糖尿病適應症，同藥廠的週纖達則用於減重，二者藥物內容完全相同，但價差卻達3000、4000元，坊間確實有開立胰妥讚給減重病人等情況。聯合報系資料照
肥胖醫學會理事長林文元表示，胰妥讚為糖尿病適應症，同藥廠的週纖達則用於減重，二者藥物內容完全相同，但價差卻達3000、4000元，坊間確實有開立胰妥讚給減重病人等情況。聯合報系資料照

台北市立聯合醫院胸腔內科主治醫師蘇一峰，開立瘦瘦針藥物胰妥讚治療病人，患者卻突發失明，3月底向衛福部申請藥害救濟，為全台首例，遭食藥署質疑為適應症外使用，有疑義需釐清。肥胖醫學會理事長林文元表示，胰妥讚為糖尿病適應症，同藥廠的週纖達則用於減重，二者藥物內容完全相同，但價差卻達3000、4000元，坊間確實有開立胰妥讚給減重病人等情況。

林文元指出，胰妥讚、週纖達二款藥物，成分、劑型完全相同，「是一模一樣的藥，只是包裝、名稱不同」，因廠商商業考量而做此區分，反觀另一藥廠產品猛健樂，在台灣只有一種藥名，在美國同一成分區分成不同產品名稱。依蘇一峰所述內容，患者為身體質量指數（BMI）32的中度肥胖病人，使用該成分藥品，嚴格來說不是適應症外使用，因此取得藥害救濟機率高。

胰妥讚為健保給付藥物，自費售價通常為健保價加成1至3成不等，週纖達則為全數自費，未申請健保給付。林文元指出，週纖達自費價格約6至7千元，胰妥讚則落在3至4千元間，二者售價存在約3千元落差，因此，部分醫師確實會開立胰妥讚供減重病人自費使用，只要為持有醫師證書者，處方藥物為其權力，病人又是自費，目前法規中並無約束方式，但開立者必須為病人負責到底。

據了解，包括台大醫院、中醫大附醫等，以內部政策約束醫師開立胰妥讚供病人自費減重，甚至直接將該藥物「上鎖」讓醫師無法點選。林文元指出，學會立場仍希望醫師按照適應症開立藥物，並持續監控病人用藥情況，任何藥物都有副作用，呼籲民眾不必因噎廢食而不敢使用胰妥讚，建議民眾可挑選肥胖專科醫師等，在體重、糖尿病控制較有經驗醫師諮詢相關用藥資訊。

外界關注，適應症外使用同成分藥品，是否仍會影響病人藥害救濟權益？對此，食藥署說明，適應症外使用如符合當時醫學原理及用藥適當性，仍可依個案及法定要件進行藥害救濟審議，而週纖達及胰妥讚均屬醫師處方藥品，雖含有相同成分，仍應依各自核准之適應症及仿單規定使用，並由醫師依病人個別情況審慎評估用藥必要性及風險，民眾自費使用亦應經醫師處方。

瘦瘦針 藥價 失明

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

首例因瘦瘦針失明申請藥害救濟個案曝！食藥署：涉適應症外使用須釐清

患者打瘦瘦針失明！蘇一峰通報藥害事件 反遭食藥署質疑「為何用藥？」

FDA示警瘦瘦針至失明風險 醫：別恐慌停藥、出現2症狀快就醫

美國FDA要求瘦瘦針產品全數加註失明警訊 食藥署：啟動安全性再評估

相關新聞

電輔車「機車化」事故創5年新高 交通部出手修法開罰

電動輔助自行車事故逐年攀升，今年估恐逾3000件。立委魯明哲指出，電輔車改裝氾濫，不僅時速可超過40公里，外型更像是越野機車，還不用掛牌、駕照、無年齡限制，可騎入自行車道、觀光步道、公園等，恐增加行人安全風險。對此，交通部表示，車輛違法改裝最高罰7200元，另針對不合格電輔車已研議修法增訂處罰。

西半部11月12日晨低溫18度 周末水氣增、下周又轉涼

氣象署今天表示，明天、13日白天回溫，但西半部清晨輻射冷卻影響，局部地區平地低溫約攝氏18度；周末有華南雲雨區及鋒面接力...

瘦瘦針爆國內首例失明案例 同成分藥價差3千元…醫學會揭便宜替代內幕

台北市立聯合醫院胸腔內科主治醫師蘇一峰，開立瘦瘦針藥物胰妥讚治療病人，患者卻突發失明，3月底向衛福部申請藥害救濟，為全台首例，遭食藥署質疑為適應症外使用，有疑義需釐清。肥胖醫學會理事長林文元表示，胰妥讚為糖尿病適應症，同藥廠的週纖達則用於減重，二者藥物內容完全相同，但價差卻達3000、4000元，坊間確實有開立胰妥讚給減重病人等情況。

咳嗽、喘不停竟引發心肌梗塞！ 醫揭肺阻塞5大警訊：心肺風險恐增24倍

一名60多歲男性，多年前確診慢性阻塞性肺病（COPD），卻認為症狀還能忍受，長期未回診治療，直到某天深夜突然喘不過氣，緊急送醫才發現肺阻塞已嚴重惡化，甚至併發心肌梗塞，一度命危。醫師提醒，肺阻塞不只傷肺，更可能危及心臟，病人若出現五大風險因子，應提高警覺。

氣候績效指標台灣名列後段班 彭啓明：評比不公平、看看就好

第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）正在土耳其舉行，德國看守協會（Germanwatch）等組織今公布最新「氣候變遷績效指標」（CCPI 2027），台灣排名與去年相同，維持在59名，在65個國家中排在後段班。

體內氨排不出去傷腦！26歲罕病男長年服藥嘔吐 北榮引進新藥助控血氨

尿素循環障礙症（UCD）為罕見先天性代謝疾病，病人無法正常代謝體內的氨而出現高血氨症，嚴重時恐造成不可逆的腦部傷害。26歲的UCD病友「阿永」，4歲因高燒就醫確診，由於腦部發育受影響，需特殊教育，日常生活也仰賴家人協助。多年來阿永須控制飲食，每天需規律服用降氨藥物，但傳統藥物曾讓他反覆嘔吐，甚至需要送醫，讓家人十分擔心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。