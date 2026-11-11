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戒菸服務量有望破紀錄 國健署推「精準戒菸」 電子煙、住院患者都納入

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署統計，今年戒菸服務量持續攀升，1至7月已達36萬人次，有望突破歷年紀錄；示意圖。圖／123RF
國健署統計，今年戒菸服務量持續攀升，1至7月已達36萬人次，有望突破歷年紀錄；示意圖。圖／123RF

吸菸是造成肺阻塞、肺癌及心血管疾病的重要危險因子，如何協助吸菸者成功戒菸，是菸害防制的重點之一。國健署副署長魏璽倫表示，今年戒菸服務量持續攀升，1至7月已達36萬人次，有望突破歷年紀錄。未來將推動「精準戒菸」，針對青少年、中壯年及高齡者不同吸菸原因，提供個人化戒菸服務，並將戒菸照護從門診延伸至住院病房。

魏璽倫指出，提升戒菸成功率，首要工作是增加服務可近性，讓民眾更容易取得戒菸資源。目前政府補助戒菸服務，戒菸用藥免收部分負擔，並持續擴大醫療院所、社區藥局及衛生所等服務據點，希望民眾只要有戒菸意願，就能獲得專業協助。

除了傳統紙菸，近年加熱菸及電子煙使用問題也受到關注。因應新型菸品，自115年開放「加熱菸使用者」納入戒菸服務對象，「電子煙使用者」納入戒菸衛教服務對象。魏璽倫說，加熱菸使用者可比照一般吸菸者接受戒菸藥物治療；電子煙使用者則因現有戒菸藥品核准適應症限制，目前主要提供戒菸衛教與諮詢服務。

為進一步提升戒菸成效，國健署正與醫院評鑑暨醫療品質策進會合作，研議將戒菸服務納入醫院臨床照護品質指標，鼓勵醫療團隊主動介入。魏璽倫表示，住院患者往往因疾病發作或健康惡化，更能感受到吸菸對身體的危害，此時若能及時提供戒菸協助，可能提高戒菸動機及成功機會。

魏璽倫強調，戒菸不能再採取「一套方法適用所有人」的模式。例如青少年接觸電子煙、加熱菸，可能受到同儕影響；成年人吸菸，則可能與工作壓力有關，不同年齡及生活背景，戒菸需求也不盡相同。

目前國內戒菸成功率約三成，與國際相比並不遜色，但仍有進步空間。國健署正研議依不同族群需求建立精準戒菸服務模式，未來將與相關醫學會討論，讓戒菸介入更符合個別需求。

針對電子煙回收，魏璽倫表示，全台目前設有432處回收據點，推動兩個月累計回收約872.5公斤電子煙，若以每支50公克估算，相當於1萬7450支。其中首月回收633公斤、約1萬2660支，第二個月回收239.5公斤、約4790支。

對於第二個月回收量下降，魏璽倫分析，首波宣導通常能帶動較大量回收，後續仍須持續加強宣導，加上衛生所近期忙於疫苗接種等業務，回收工作也增加基層負擔。未來將持續拓展電子煙回收管道，地方政府若有意增加據點，包括警察派出所等場所，國健署均可提供回收箱協助設置。

國健署 戒菸 電子煙

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