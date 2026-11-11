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雙11讓購物車愈買愈滿？醫揭限時優惠心理陷阱 買到的可能是「情緒」

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
雙11購物節開跑，許多電商平台祭出限時優惠、倒數折扣，許多人陷入過度消費陷阱。身心科醫師尤冠棠指出，購物有時成為轉移壓力、調節情緒的方式，建議可在下單前給自己多一點時間冷靜，或轉移注意力、關掉購物軟體推播，避免過度購物。記者陳雨鑫／攝影
雙11購物節開跑，許多電商平台祭出限時優惠、倒數折扣，許多人陷入過度消費陷阱。身心科醫師尤冠棠指出，購物有時成為轉移壓力、調節情緒的方式，建議可在下單前給自己多一點時間冷靜，或轉移注意力、關掉購物軟體推播，避免過度購物。記者陳雨鑫／攝影

雙11購物節開跑，許多電商平台祭出限時優惠、倒數折扣，不少人原本只打算買生活必需品，最後卻多買了好多衣服、零食等非必要商品。開業身心科醫師尤冠棠指出，購物有時不只是為了取得商品，也可能成為轉移壓力、調節情緒的方式，尤其遇上限時促銷，更容易害怕錯過優惠而衝動下單。他建議，可在下單前給自己多一點時間冷靜，或轉移注意力、關掉購物軟體推播，避免過度購物。

尤冠棠分享，一項電商平台實驗研究以原價人民幣10元（約新台幣49元）、特價6元（約新台幣29元）的奶茶兌換券進行測試，在182名原本沒有打算買飲料的學生中，有74人最後仍下單。研究也發現，限時、限量等促銷條件會影響消費者當下的興奮程度，增加衝動購買的可能性。

「很多人以為自己是精打細算，但有時候真正推動結帳的，不是需要這件商品，而是害怕失去優惠的感覺。」尤冠棠表示，當購物頁面出現「優惠只剩最後2小時」，消費者容易產生錯過就吃虧的心理，即使原本沒有購買計畫，也可能因此改變決定。

除了優惠帶來的急迫感，購物本身也可能成為情緒調節方式。尤冠棠指出，從挑選商品、比較顏色、搜尋價格，到想像買下商品後如何使用，購物帶來的愉悅感有時在真正結帳前就已經開始。

他分享一項消費心理學實驗，研究發現，心情悲傷的受試者，即使只是想像自己選擇商品，完成選擇後悲傷感也有所緩和。研究者認為，能夠自主作決定的感受，是其中一項可能原因；但若處於憤怒情緒，則未出現相同效果。

尤冠棠指出，臨床上觀察到，有強迫性購物困擾的人，可能從想到要買什麼就開始期待，挑選商品時格外興奮，付完錢後反而感到失落。2021年「行為成癮雜誌」（Journal of Behavioral Addictions）刊登的國際專家共識也指出，購物可能是為了追求愉悅，也可能是為了緩解緊張、焦慮或無聊。

2026 年「成癮行為心理學」（Psychology of Addictive Behaviors）訪談51名自述有強迫性購物經驗的人，多數人描述的是一個反覆出現的過程，心情難受時想靠購物好過一點，原本決定少買，結帳時卻停不下來。即使已經為花費感到痛苦或生活受到影響，下次仍會繼續購買。

尤冠棠說，當一個人整天忙著回應主管、客戶或其他人的需求，到了自由時間，能自主選擇喜歡的商品，可能成為短暫的情緒出口。不過，購物帶來的愉悅感不代表壓力來源已經消失，如果每次心情不好，都需要靠購物才能緩和，就應留意自己的情緒調節習慣。

不過，偶爾衝動購物不代表有疾病。尤冠棠提醒，真正需要留意的是，明明想減少購物卻做不到，甚至挪用生活費購物、因帳單與家人發生衝突，或每次買完都感到痛苦，卻仍反覆出現相同情況。強迫性購物障礙的正式診斷不能單憑購買次數或金額判斷，若購物已影響生活及財務狀況，建議尋求身心科醫師或心理師評估。

如何避免情緒左右消費？尤冠棠提出4個方法。第一，打開購物網站前先列出購物清單及預算，區分原本就需要購買的商品與臨時起意的消費；第二，清單以外的商品先放進收藏，隔天再重新考慮，避免被倒數優惠催促；第三，下單前問自己「是真的想買，還是只是想喘口氣？」若是工作疲憊或心情不好，可以先洗澡、休息或找人聊天，再決定是否購買；第四，增加付款門檻，如關閉購物網站及App推播通知、取消預存信用卡資訊，讓自己有更多時間重新思考。

尤冠棠提醒，購物本身並不是問題，重要的是能否分辨自己購買商品的原因。下次看到優惠倒數時，不妨先停下來想一想，自己究竟需要這件商品，還是只是需要一個讓心情好過一點的出口。

雙11 購物 情緒

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