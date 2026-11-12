灃食攜手陽明春天　以親子料理課程實踐食育

灃食攜手陽明春天推出親子蔬食料理課程，邀請部落客金老佛爺與孩子參與。 圖／灃食公益飲食文化教育基金會提供

週末親子活動不只逛街、看展，也能走進廚房挑戰完成一桌料理！灃食公益飲食文化教育基金會11月推出系列料理課程，並攜手蔬食餐廳陽明春天推出聯名內容，邀請親子從備餐、動手做到完成後共餐，將飲食教育融入日常生活，也讓孩子透過料理累積對食物更多元的認識。

陽明春天聯名課程融入在地食材，帶領學員製作「五行五色・手作貓耳朵佐燕麥奶全素白醬」及「法式紙包鮮蔬」。從揉製麵糰、處理蔬菜，到組合、調味與完成料理，孩子能透過實際操作感受不同食材的顏色、口感與風味，也看見植物性食材在不同搭配與料理方式下的變化。

知名部落客金老佛爺日前帶著孩子前來體驗聯名課程。她分享，平日晚餐時間往往匆忙，料理多以簡單、原型食物為主，親子共廚的機會並不多。這次跟著講師從備料到烹調，讓她特別珍惜這段共同參與的時間。品嚐成品後，她也笑說：「貓耳朵真的很香、很好吃！今天的體驗很棒，下次再來挑戰別的課程！」

演員藍鈞天及女兒Riley製作「手揉酪梨蕈菇豆腐堡 」，在清楚引導之外仍保留發揮空間。 圖／灃食公益飲食文化教育基金會提供

除了陽明春天聯名課程，灃食也持續推出不同主題的蔬食料理體驗。日前，演員藍鈞天帶著女兒Riley，與好友喬治亞理工學院亞太地區IPaT執行長Shelton詹斯敦及兒子Wesley昊恩，參與灃食蔬食料理課。

藍鈞天分享：「蔬食料理也能有很多變化！」他提到，課堂上除了清楚的操作引導，也保留不少自由發揮的空間，讓學員能依自己的想法調整搭配與呈現方式。對熱愛烘焙的Riley來說，這樣的設計也讓她更能投入其中，從實作到裝飾，都有機會加入自己的想法。

另一組親子的互動則展現不同樣貌。Shelton分享，兒子Wesley昊恩從小就喜歡動手做料理，三歲時便會主動煮東西，出國旅行住在有廚房的地方，也常做早餐給全家吃。過去多半讓孩子自己嘗試，父子真正一起完成料理的機會並不多，因此他特別珍惜這次體驗，「平常真的很少有機會一起動手做，今天的經驗非常好，也讓人很珍惜。」

灃食推出料理、麵包、甜點及品牌聯名等系列課程，邀請演員藍鈞天與喬治亞理工學院亞太地區IPaT執行長詹斯敦帶著孩子體驗。 圖／灃食公益飲食文化教育基金會提供

灃食公益飲食文化教育基金會董事長暨執行長林芳燕表示，希望孩子從課程中帶走的，不只是一道料理，而是對食物更多元的理解。「蔬食不是少了肉，而是多了認識不同植物性食材、風味與料理方式的機會」，也讓孩子們能在實際體驗中累積判斷與選擇食物的經驗。

目前灃食系列課程包含料理、麵包、甜點及品牌聯名課程，開放8歲以上兒童、親子及成人參加。無論是初次接觸料理，或平時就喜愛手做，都能在講師引導下依照自己的步調參與實作；課程也會依主題、季節與食材設計不同內容，讓學員在操作中累積經驗，也保有自由發揮與嘗試的空間。

迎接12月節慶季，灃食也將邀請曾多次獲得國內外烘焙競賽獎項的實踐大學助理教授盧彥緯，帶領學員製作尼古拉聖誕小人、潘朵拉、潘娜托尼及國王派，四款節慶主題各僅開設一堂。系列課程即將開放報名，邀請大小朋友把握限定場次，在專業引導下親手完成節慶烘焙，也在年末留下共同手作與分享的美好回憶。

歡迎至灃食飲食文化教育基金會官方網站了解課程詳細資訊：https://fullfood.pse.is/9ux32b。