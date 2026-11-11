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咳嗽、喘不停竟引發心肌梗塞！ 醫揭肺阻塞5大警訊：心肺風險恐增24倍

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣胸腔暨重症加護醫學會攜手健保署、國健署呼籲「別讓肺傷心」活動。記者廖靜清／攝影
台灣胸腔暨重症加護醫學會攜手健保署、國健署呼籲「別讓肺傷心」活動。記者廖靜清／攝影

一名60多歲男性，多年前確診慢性阻塞性肺病（COPD），卻認為症狀還能忍受，長期未回診治療，直到某天深夜突然喘不過氣，緊急送醫才發現肺阻塞已嚴重惡化，甚至併發心肌梗塞，一度命危。醫師提醒，肺阻塞不只傷肺，更可能危及心臟，病人若出現五大風險因子，應提高警覺。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，肺阻塞是一種慢性呼吸道疾病，常見症狀包括長期咳嗽、咳痰及呼吸困難。許多患者誤以為是老化或吸菸造成的正常現象，延誤就醫，卻不知道每次急性惡化，都可能讓肺功能進一步受損，並增加心肌梗塞、心律不整、心臟衰竭及中風等風險。

陳育民指出，肺阻塞照護不能只著重改善喘、咳等症狀，更應同時評估心血管風險，從過去的症狀治療，轉向風險預測與精準管理。

台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道疾病委員會委員鄭世隆表示，這名60多歲男性長期忽略症狀，直到肺阻塞急性惡化合併心肌梗塞，經緊急搶救才保住性命。所幸後續納入健保肺阻塞照護方案，由亞東醫院跨專科團隊定期追蹤、調整治療，目前病情穩定，未再發生急性惡化。

根據衛福部公布的114年死因統計，肺阻塞所屬的慢性下呼吸道疾病列為國人十大死因第9名，全年有5,796人死亡。學會針對國內逾千名肺阻塞患者進行調查，發現約93%具有至少一項惡化風險因子，這群患者發生嚴重心肺事件的風險，是沒有相關因子者的24倍。

台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道疾病委員會委員蘇剛正說明，五大風險因子包括活動容易喘等明顯症狀、肺功能較差、具有三高或慢性腎病等心血管風險、過去一年曾急性惡化，以及過去一年未接種疫苗。學會推出「保肺護心篩」評估表，協助醫師及早辨識高風險患者。

台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道疾病委員會召集人彭殿王說，學會今年更新了「2026呼吸生理與肺功能評估手冊」，讓基層醫護在做肺功能檢測、判讀結果時有一致的標準，幫助病人及早診斷、及早治療。

健保署長陳亮妤表示，今年精進肺阻塞醫療給付改善方案（P4P），增加約2500萬元經費，並納入急性惡化時的心血管風險評估。今年上半年收案近2.5萬人，其中新收案近4000人，盼透過持續追蹤及整合照護，減少急診與住院需求。

國健署副署長魏璽倫提醒，吸菸是肺阻塞重要危險因子，戒菸是預防疾病及延緩惡化的關鍵。醫師也呼籲，患者應規律使用吸入藥物、依建議接種疫苗、接受肺復原訓練並注意營養，切勿自行停藥或中斷回診。長期咳、痰、喘的民眾，尤其有吸菸史者，應及早接受肺功能檢查，別讓肺部問題拖成心臟危機。

台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道疾病委員會召集人彭殿王說，肺阻塞的治療日新月異，有多種類的藥物能幫助肺阻塞病患減緩症狀及惡化。記者廖靜清／攝影
台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道疾病委員會召集人彭殿王說，肺阻塞的治療日新月異，有多種類的藥物能幫助肺阻塞病患減緩症狀及惡化。記者廖靜清／攝影

台北榮民總醫院胸腔部主治醫師蘇剛正表示，肺阻塞每次急性惡化都會讓病人「損肺又傷心」。記者廖靜清／攝影
台北榮民總醫院胸腔部主治醫師蘇剛正表示，肺阻塞每次急性惡化都會讓病人「損肺又傷心」。記者廖靜清／攝影

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