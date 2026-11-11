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氣候績效指標台灣名列後段班 彭啓明：評比不公平、看看就好

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部長彭啓明觀看德國看守協會（Germanwatch）公布最新「氣候變遷績效指標」（CCPI 2027）記者會。記者葉冠妤/攝影
環境部長彭啓明觀看德國看守協會（Germanwatch）公布最新「氣候變遷績效指標」（CCPI 2027）記者會。記者葉冠妤/攝影

第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）正在土耳其舉行，德國看守協會（Germanwatch）等組織今公布最新「氣候變遷績效指標」（CCPI 2027），台灣排名與去年相同，維持在59名，在65個國家中排在後段班。

對此，環境部長彭啓明回應，CCPI評比方式長期對台灣不公平，方法學並未與時俱進，且欠缺第三方公正、客觀的評斷，過去曾向Germanwatch反映，但未獲採納。全世界NGO很多，氣候評比也很多，台灣不會只看單一評比，這項評比看看就好。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀解釋，Germanwatch方法學最主要的問題在於預設了每個國家的人均碳排放標準，例如將台灣與日本的人均碳排目標設定為每人3公噸，這樣的數值並不合理，也不符合評比應有做法。

她進一步指，CCPI評比有好幾個項目，其中占比最高的是溫室氣體排放，占40%，對各國設定的人均碳排標準不同，容許有些國家的人均碳排達到8、9公噸，可能造成有些國家即使碳排放持續增加，仍可取得不錯成績。而台灣即便每年減碳2%，在亞洲甚至與日本的減碳表現接近，但在CCPI的方法學之下，仍然落在後段班。

彭啓明舉例，菲律賓排名第16名，但排碳量仍持續上升，新加坡等國家因認為評比方式不夠公正，不願加入評比。他表示，政府歡迎NGO提出批評作為鞭策，排名較低也會檢討，但若評比方法不夠客觀，也應讓大眾知道。

針對報告指出台灣再生能源比例偏低、燃煤退場缺乏明確時程，彭啓明說，目前已有具體時程，以台中電廠為例，預計2034年最後一部燃煤機組除役，行政院長卓榮泰也曾要求加快。

彭啓明表示，未來燃煤及其他化石燃料也可透過碳捕捉與封存（CCS）技術解決部分排放問題，全球化石燃料需求恐怕仍會延續至2030、2040年以後。台灣資源相對缺乏，又必須製造大量半導體供全球使用，能源消耗相對較高，不能直接與天然資源豐富的歐洲國家比較。

此外，報告指出台灣減碳速度恐無法達成國家自定貢獻（NDC）目標。彭啓明坦言，台灣2025年減碳成果與目標約有1成差距，但政府會持續努力。他以考試比喻，減碳目標就像設定100分，即使未必能達到，只要每年成績持續進步，就會繼續朝目標前進。

彭啓明認為，CCPI對各國評分標準不一，台灣可能要達到90分才及格，有些國家卻只要20分，即使台灣未來10年每年減碳4%、5%，排名仍可能落後。不過，環境部也會將評比結果作為警惕，檢討目前人均碳排仍偏高的問題，並持續推動經濟發展與減碳有更顯著的脫鉤。

他也強調，台灣去年經濟成長率達8.8%，但碳排放仍減少2.3%，累計減少8.7%，這是台灣可以對外說明的成績。

績效 彭啓明

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