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金馬開幕片《告別的年代》爆好評！宋芸樺演而優則唱陪伴「杜麗安」走完一生

聯合新聞網／ 聯合數位文創
宋芸樺驚喜跨界獻唱電影主題曲〈不多不少〉。圖／興揚電影提供
宋芸樺驚喜跨界獻唱電影主題曲〈不多不少〉。圖／興揚電影提供

由興揚電影製作、聯合數位文創共同投資的台馬合製浪漫大片《告別的年代》，即將於本週五（13日）全台盛大上映！強勢入圍金馬獎四項大獎並獲選為今年金馬影展開幕片。日前於金馬影展盛大首映後廣獲好評，其中大馬南洋的浪漫愛情故事引發許多觀眾討論，更被影迷大讚是今年金馬的強力競爭者。

而除了在片中展現跨越時代的精湛演技，女主角宋芸樺這次更驚喜跨界獻唱電影主題曲〈不多不少〉，在首映片尾響起她的歌聲後隨即引起廣大粉絲驚呼。此次〈不多不少〉特別邀請到金曲獎音樂製作人陳建騏親自操刀製作，宋芸樺也從選歌階段便一路深度參與，她感性道：「這次很難得演戲時是用身體去感受杜麗安，唱歌時則是用聲音延續她的情緒，感覺像是用了兩種不同的方式，陪一個角色走完她的人生。」用歌聲為這部作品扣上最深情的一塊拼圖。電影《告別的年代》主題曲〈不多不少〉已於在各大數位音樂平台正式上架。

《告別的年代》主題曲邀到金曲製作人陳建騏製作，宋芸樺興奮表示自己本來就是老師的粉絲。圖／興揚電影提供
《告別的年代》主題曲邀到金曲製作人陳建騏製作，宋芸樺興奮表示自己本來就是老師的粉絲。圖／興揚電影提供

在宋芸樺眼中，主題曲〈不多不少〉就像是杜麗安的人生三幕曲，是用更赤裸、更直接的情感去詮釋。她形容：「從原著小說裡的『書中書』，到電影穿梭在過去與現實之間，再到這首歌，就像拆禮物一樣一層一層剝開，每一層都是不同的心境。這首歌唱出了那些藏在一格格膠卷裡，杜麗安來不及說出口的心情。」她也期盼大家聽完這首歌，不只聽到杜麗安的存在，也能想起那個曾為愛奮不顧身的自己，在那些說多不多、說少不少的經歷裡，慢慢成為自己人生電影的主角。

台馬合製浪漫電影《告別的年代》改編自馬來西亞華文文學大師黎紫書同名獲獎鉅作，劇情描述1990年代的馬來西亞，孤獨少年凱（劉子銓 飾）透過一本神秘小說，意外走進主人翁杜麗安（宋芸樺 飾）愛情故事。1969年的怡保，杜麗安的初戀情人連生（邱士縉 飾）在吐露家族祕密後離奇失蹤，從此改寫了數代人的命運。隨著書中的塵封真相逐漸浮現，虛實交錯，凱也驚覺自己與這段浪漫往事有著意想不到的深切聯繫。《告別的年代》將於今年11月13日全台上映。也將在11月12日於馬來西亞、11月19日於香港三地接連盛大上映。

宋芸樺 陪伴 金馬影展

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