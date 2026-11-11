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台中自駕巴士今首航 3個月免費試乘、今起開放預約

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天出席「水湳自動駕駛巴士首航典禮」。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今天出席「水湳自動駕駛巴士首航典禮」。記者余采瀅／攝影

台中市交通局推動全電動自駕巴士，今天「完全開放道路」首航，示範路線全長約7.7公里，途經31處號誌路口，由於自駕巴士只有9個座位，且民眾不能站著，民眾只能採預約方式，今天開放線上預約，11月18日起展開為期3個月的免費試乘。

台中市長盧秀燕今天出席「水湳自動駕駛巴士首航典禮」，她表示，人工智慧及無人載具是全球科技發展的重要趨勢，市府8年來積極推動相關產業及智慧運輸，已通車的捷運綠線採無人駕駛系統，興建中的捷運藍線也將採相同設計。水湳自駕巴士歷經三階段實驗，從封閉、半封閉道路逐步邁向完全開放道路，象徵台中智慧交通發展再向前邁進。

盧秀燕今試乘自駕巴士，稱讚外觀以SNOOPY家族角色塗裝成黃色校車吸睛又可愛。盧說，水湳自駕巴士具備無人駕駛、全電動、國產製造、SNOOPY主題塗裝、免費試乘及開放道路行駛等6大特色。其中，行經31處號誌路口，須面對一般車流、行人及複雜交通環境，考驗自駕系統的辨識與應變能力。

盧秀燕感謝中央相關部會、立法院副院長江啟臣協助爭取經費，讓自駕巴士實驗計畫順利推進至第三階段。江啟臣表示，台灣要發展無人載具產業，如沒有驗證、測試的地方，成本會很高，如今在水湳有無人巴士的測試場域，未來可望跟國際對接，並進一步升級產業。

交通局長葉昭甫指出，台中自駕巴士採用SNOOPY校車塗裝，可搭載9名乘客，行駛時速約30至35公里，路線串聯水湳轉運中心、台中國際會展中心、台中綠美圖、中央公園及捷運文華高中站等據點，提供便捷、低碳的交通選擇。

葉昭甫表示，11月18日起提供為期3個月的免費試乘服務，周一至周五每日規劃14班次，首班上午10時發車、末班下午4時20分發車。民眾可選擇全程車或區間車，全程車行經水湳轉運中心、中央公園、捷運文華高中站、綠美圖及國際會展中心，車程約45分鐘；區間車行經水湳轉運中心、綠美圖及國際會展中心，車程約15分鐘。

交通局指出，自駕巴士今年8月通過經濟部「無人載具科技創新實驗計畫」審查並取得試驗車牌，目前實際道路驗證里程已達1000公里，每百公里人工介入駕駛次數降至4次以下，車輛服務妥善率達95%以上。

台中市長盧秀燕(右一)今試乘自駕巴士，稱讚外觀以SNOOPY家族角色塗裝成黃色校車吸睛又可愛。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕(右一)今試乘自駕巴士，稱讚外觀以SNOOPY家族角色塗裝成黃色校車吸睛又可愛。記者余采瀅／攝影

台中市交通局推動全電動自駕巴士，今天「完全開放道路」首航。記者余采瀅／攝影
台中市交通局推動全電動自駕巴士，今天「完全開放道路」首航。記者余采瀅／攝影

台中市交通局推動全電動自駕巴士，今天「完全開放道路」首航，11月18日起提供為期3個月的免費試乘服務。圖／台中市政府提供
台中市交通局推動全電動自駕巴士，今天「完全開放道路」首航，11月18日起提供為期3個月的免費試乘服務。圖／台中市政府提供

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